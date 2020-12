Frank Williams a quitté l'hôpital

Il y a une semaine, Williams annonçait que son fondateur, Sir Frank Williams, avait été admis à l'hôpital et qu'il se trouvait dans un état "stable", sans donner plus de détails sur la raison de l'hospitalisation. L'écurie de Grove a indiqué ce jeudi qu'il avait quitté l'hôpital et allait poursuivre sa convalescence à domicile.

"Nous sommes heureux d'annoncer que Sir Frank a quitté l'hôpital et qu'il est désormais en voie de guérison à la maison", peut-on lire dans un communiqué de Williams. "La famille Williams tient à remercier tout le monde pour son soutien pendant cette période difficile, et à souhaiter à tous un joyeux Noël et une bonne année."

Sir Frank Williams a subi de graves blessures dans un accident de la route en France en 1986, ce qui l'a rendu tétraplégique, mais il a continué à diriger l'équipe malgré ses blessures et, avec le co-fondateur Sir Patrick Head, Williams a été une équipe puissante des années 1980 et 1990. Pour les services qu'il a rendus à ce sport, il a été anobli par la reine d'Angleterre en 1999.

Williams a mis fin à son association avec l'équipe qui porte son nom en septembre de cette année, peu après son acquisition par Dorilton Capital, sa fille Claire Williams quittant elle aussi son rôle de directrice adjointe de l'équipe.

La semaine dernière, Williams a annoncé que l'ancien patron de McLaren F1 et directeur de Volkswagen Motorsport, Jost Capito, arriverait au sein de l'équipe basée à Grove en tant que nouveau PDG. Il entrera en fonction en février prochain, et Simon Roberts assumera le rôle de directeur de l'équipe de façon permanente.