Les confidences de Franz Tost avant de passer la main chez AlphaTauri

Après dix-huit années à la tête de Toro Rosso/AlphaTauri, Franz Tost passera la main à l'issue de la saison 2023. Seul Christian Horner, arrivé un an plus tôt chez Red Bull, est resté plus longtemps aux commandes d'une écurie parmi les directeurs aujourd'hui en poste.

Certes, l'écurie sœur n'a jamais atteint les succès de la structure de Milton Keynes, mais ça n'a jamais été sa vocation. Son attention s'est toujours portée sur le développement des jeunes pilotes, et deux sont devenus Champion du monde : Sebastian Vettel et Max Verstappen. D'autres ont gravi les échelons en Formule 1 ou ont rejoint avec succès d'autres catégories, comme la Formule E ou le WEC. Statistiquement, les deux victoires décrochées au Grand Prix d'Italie, avec Sebastian Vettel en 2008 et Pierre Gasly en 2021, sortent du lot. Pourtant, Franz Tost préfère dresser le bilan d'une réussite d'ensemble plutôt que se focaliser sur des résultats individuels.

Quels moments forts retiendra-t-il ? "Quand Dietrich Mateschitz m'a appelé pour me dire d'aller en Italie", répond-il en se souvenant du rachat de la petite écurie Minardi par Red Bull. "Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu à quoi ça ressemblait, car je n'arrivais pas à croire qu'il s'agissait de l'infrastructure d'une écurie de F1 ! Et puis, il a fallu construire l'équipe. Vous savez, il n'y a pas eu qu'un seul moment fort. C'était une période fantastique pour construire l'équipe, la Scuderia AlphaTauri et, au début, Toro Rosso. Et je dois dire qu'en Italie, surtout en Émilie-Romagne et à Faenza, c'est une région fantastique. Les gens y sont vraiment enthousiastes. Ils sont passionnés par la F1, ils aiment travailler. Ce fut un réel plaisir de tout mettre en place avec eux."

"Il n'y a pas un unique moment fort. Quelqu'un pourra toujours dire que les deux victoires à Monza étaient belles. Mais non, il s'agit d'un tout. Et puis il y a aussi le fait que l'écurie ait travaillé avec succès. Mateschitz a dit qu'il fallait former les jeunes pilotes. Et Vettel a remporté des courses et des titres, pareil pour Verstappen ou Daniel Ricciardo, qui a gagné des Grands Prix, ou encore Sainz et Gasly. C'est bien. Et il faut voir maintenant comment Yuki [Tsunoda] va progresser, et si De Vries y parviendra aussi."

Franz Tost et Max Verstappen en 2015.

Franz Tost se sent-il fier d'avoir joué un rôle important dans la carrière d'autant de pilotes ? "Je n'aime pas le mot fier", rétorque-t-il. "Je n'ai aucune raison d'être fier de quoi que ce soit. C'est l'équipe. Et je dois dire que l'équipe a vraiment fait du bon boulot en éduquant aussi de jeunes pilotes, car c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus prenant que ce que les gens imaginent. Et nos ingénieurs, surtout les ingénieurs data et les ingénieurs de course, ont passé beaucoup de temps avec les jeunes pilotes, à analyser les courses, les qualifications et les essais libres. Ça demande beaucoup d'efforts, et je dois donc remercier l'équipe et les ingénieurs pour leur bon boulot."

Juste avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, les rumeurs ont commencé à circuler autour d'AlphaTauri, avec la perspective de voir Laurent Mekies faire son retour à Faenza. La confirmation est ensuite intervenue à la demande de Franz Tost, afin de mettre un terme aux spéculations. Il a décidé qu'à 67 ans, le temps était venu de dire stop. Laurent Mekies arrivera lorsqu'un accord aura été trouvé avec Ferrari, et il travaillera aux côtés d'un nouveau PDG, Peter Bayer, précédemment passé par la FIA.

Franz Tost est certainement sincère quand il affirme qu'il a pris lui-même la décision, qui avait même été discutée avant la mort de Dietrich Mateschitz. Mais il était également temps d'insuffler un changement chez AlphaTauri, qui doit justifier son existence et se réorganiser. Christian Horner soutient sans aucun doute la future direction, avec l'envie d'améliorer les synergies avec Red Bull Racing.

"C'est moi qui ai pris la décision", confirme Franz Tost. "Ça a commencé il y a deux ans, j'en ai aussi discuté avec Dietrich Mateschitz à l'époque. Car j'ai maintenant 67 ans. Et quand j'étais plus jeune, je me disais toujours que si l'on occupait un poste de dirigeant, il ne fallait pas s'y accrocher mais le confier à des personnes plus jeunes, plus intelligentes, plus créatives, plus motivées. Maintenant que je vais vers mes 70 ans, il est temps de dire au revoir. J'aime la F1, mais c'est une histoire qui doit se terminer un jour. Surtout maintenant, avec Peter Bayer comme PDG et Laurent Mekies, deux personnes fantastiques qui vont me remplacer. Je pense que c'est le meilleur moment pour quitter la F1."

La victoire de Sebastian Vettel à Monza en 2008.

Franz Tost conservera dans un premier temps un rôle de consultant, mais il assure qu'il n'interférera pas dans les décisions prises par la nouvelle direction.

"Je peux vous dire que je ne suis pas du genre à regarder par-dessus les épaules de quelqu'un ou à me demander ce que Peter et Laurent vont faire", promet-il. "Ils sont vraiment très bons, et ils savent ce qu'il faut faire. Je serai là au début, quand ils arriveront, pendant un mois environ. Mais ensuite je m'en irai, à 100%. Je ne suis pas là pour conseiller quelqu'un ou lui dire ce qu'il doit faire. Ils le savent. Il est aussi important, et c'est un souhait personnel, que l'équipe passe à la vitesse supérieure, qu'elle atteigne un autre niveau. Je suis là depuis 18 ans maintenant. J'ai toujours eu l'intention de faire venir de nouvelles personnes, de nouvelles idées. La F1 évolue très vite, ils ont peut-être des points de vue différents, et ils doivent le faire. Et je suis convaincu qu'ils peuvent le faire bien mieux que moi. C'est pourquoi il vaut mieux que je me taise."

AlphaTauri va suivre une tendance générale consistant à confier le rôle de directeur d'équipe à un ingénieur réputé, tout en lui permettant de travailler avec un PDG pour les parties plus commerciales et politiques. En d'autres termes, le poste n'est plus fait pour un leader unique.

"Je pense qu'il s'agit d'une bonne organisation", plaide Franz Tost. "Car il y a une personne qui se concentre sur la partie technique, et une autre qui est plus sur l'organisation, le marketing et la stratégie pour l'avenir. Ça représente vraiment beaucoup de travail pour un directeur d'équipe s'il faut tout faire ensemble, et donc je pense que cette organisation est une belle opportunité pour l'avenir. Il y a maintenant 24 Grands Prix en F1, ça fait beaucoup de travail. Et ils sont bien plus intelligents que moi, car je travaille 24 heures, et ils vont les diviser en 12 heures chacun ! Plus sérieusement, il vaut mieux qu'il y ait un PDG et un directeur d'équipe, car il faut créer la structure pour l'avenir. Et la compétition en elle-même constitue déjà un travail tellement intense qu'il vaut mieux qu'il soit partagé entre deux personnes."

Franz Tost et Laurent Mekies.

Les pilotes qui ont travaillé sous les ordres de Franz Tost n'ont pas toujours connu avec lui des moments faciles, car comme Helmut Marko, il a toujours dit exactement ce qu'il pensait. Cependant, ils émettent tous un avis positif sur leur ex-patron.

"J'ai passé un peu plus d'un an avec Franz", se souvient Max Verstappen. "Et quand tu es au début de ta carrière, je pense que c'est bien d'avoir une personne comme lui près de toi. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé au début, en me donnant des conseils et en partageant son expérience. Quand quelqu'un arrive, il veut réussir beaucoup de choses en peu de temps, mais il est parfois important de calmer les choses. Et avoir ce genre de discussion avec lui a beaucoup aidé, je pense. Il a dirigé Toro Rosso et AlphaTauri pendant très longtemps. Il a aussi vu beaucoup de talents accéder à l'écurie principale. C'est une carrière incroyable. C'est triste de le voir partir mais à un moment donné, après tant d'années passées en F1, il est temps de passer un peu plus de temps en famille."

Alexander Albon parle d'un "vrai compétiteur" quand il évoque Franz Tost. "J'ai eu l'impression qu'il était très technique dans son approche, et comme il avait eu beaucoup de débutants dans l'équipe, il comprenait vraiment ce qu'il fallait faire. J'ai passé plus ou moins six mois dans l'écurie. Il m'a vraiment fait comprendre ce qu'il fallait pour être pilote de F1 et m'y préparer. Je pense qu'en arrivant de la F2, on ne comprend jamais ce qui vous attend. Mais il a eu cette expérience avec beaucoup de pilotes."

"J'ai beaucoup de respect pour Franz", ajoute également Carlos Sainz. "Il fait partie de l'équipe depuis longtemps et il y a tant de jeunes pilotes qui sont passés, et il nous a tous aidés à devenir de meilleurs pilotes, de meilleurs professionnels, de meilleures personnes, c'est certain."

Franz Tost l'assure, quand il arrêtera définitivement, il prendra le temps d'aller retrouver son premier amour, le ski. "Quand j'étais jeune, je participais toujours à des compétitions de ski", explique-t-il. "Mais ces 20 ou 30 dernières années, je n'ai tout simplement plus eu le temps d'aller skier, et ces trois dernières années je n'ai même pas fait un seul jour de ski. Pourquoi ? Il suffit de regarder le calendrier. On revient fin novembre ou début décembre. La plupart du temps il n'y a pas de neige en décembre. Le meilleur moment pour skier est en février ou mars, et c'est là que nous faisons les essais. Après il y a Bahreïn, l'Arabie saoudite puis Melbourne, et la saison de ski est terminée."