La frayeur de Norris avec Pérez sous VSC à Suzuka

Brillant deuxième du Grand Prix du Japon, Lando Norris en a tout de même été quitte pour une belle frayeur à Suzuka. Et l'on ne parle pas de son impatience manifestée à la radio lorsqu'il a dû prendre l'ascendant sur son coéquipier Oscar Piastri qui affichait un rythme plus lent devant lui. Bien avant, c'est sous régime de voiture de sécurité virtuelle que l'Anglais a eu quelques sueurs froides.

Alors qu'il était à environ 5 secondes du leader Max Verstappen, Lando Norris est passé tout près de s'accrocher avec Sergio Pérez au virage de Spoon tandis que la VSC avait été déployée pour nettoyer des débris en piste. Le Mexicain, lui, regagnait les stands après son accident avec Kevin Magnussen.

"Le fait est qu'on ne peut pas doubler sous VSC, à moins qu'il ne soit évident que l'autre a un problème", explique Lando Norris. "Je ne savais pas s'il avait un problème ou s'il me ralentissait simplement. Je ne savais pas et je ne pouvais pas prendre le risque de le dépasser. Il allait très lentement, puis on a eu le flash indiquant la fin de la VSC. Il a passé le premier rapport et je me suis retrouvé à l'extérieur car il allait très lentement, et il m'a presque percuté."

"Je criais dans mon casque, j'ai pas mal juré, car j'étais très confus. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. Je perdais du temps sur Max, les Ferrari étaient, je crois, à 1"4 derrière après avoir été à 12 ou 13 secondes, donc j'ai perdu 10 secondes. Et à ce moment là, je ne savais pas ce que je pouvais faire."

Ignorant que Sergio Pérez avait une monoplace endommagée, Lando Norris n'a pas voulu prendre le risque de le doubler et de s'exposer à une pénalité. Si l'incident, qui a certes facilité l'échappée belle de Max Verstappen, n'a finalement pas eu d'incidence sur le résultat final, le pilote McLaren aurait aimé qu'il soit mieux géré.

"S'il a un problème, il doit se ranger et faire en sorte que ce soit évident", souligne Lando Norris. "Il ne l'a pas fait, et je n'ai donc pas pu prendre le risque de le dépasser sous VSC. Je ne pense pas que ça aurait changé les choses, ça m'a juste fait stresser un peu plus. Mais il aurait peut-être été préférable de mettre Max un petit peu sous pression après ça. Je ne pense pas qu'on se serait retrouvé aussi loin derrière. C'était un moment frustrant, mais peut-être que la prochaine fois je demanderai ce que l'on a le droit de faire. Je pense avoir fait ce qu'il fallait, donc ça va."

Sur le muret des stands, McLaren a également pris le temps de comprendre la situation pour ne pas risquer une sanction, ne donnant pas le feu vert à Lando Norris pour dépasser Sergio Pérez. "On s'est dit qu'il fallait attendre, demander, mais ça prend du temps", confirme le directeur de l'écurie, Andrea Stella.

