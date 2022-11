Frayeur pour le poleman Verstappen : "La voiture s'est éteinte"

Pour la huitième (et dernière) fois en cette saison 2022 de Formule 1, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications, s'octroyant la pole position du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et ce n'est manifestement pas ici qu'il a eu la tâche la plus facile, malgré la domination apparente de Red Bull Racing sur le Circuit de Yas Marina.

Premier de Q1 avec 0"066 d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez, Verstappen s'est vu devancé par ce dernier dans la phase suivante, alors quatrième avec un déficit de deux dixièmes. Quant à la Q3, il s'est demandé s'il allait bel et bien pouvoir y participer, en raison d'un pépin de dernière minute !

"C'étaient des qualifications un peu en dents de scie", commente le Néerlandais. "Elles ont assez bien commencé. La Q2 a été un peu compliquée ; franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à avoir l'adhérence avec les pneus. Mais en Q3, tout paraissait un peu plus normal."

Normal, ou presque. "Nous nous sommes fait une petite frayeur. La voiture s'est éteinte avant le premier run, alors il a fallu tout redémarrer. Puis nous avons pris la piste, et les deux tours étaient suffisamment bons, ce dont nous sommes évidemment très satisfaits."

Verstappen n'a toutefois pas pu donner l'aspiration à Pérez dans son premier tour lancé à cause de ce souci technique, même si la deuxième fois a été la bonne. "Nous sommes aussi très contents que les deux voitures soient en première ligne, car nous savons qu'évidemment nous voulons gagner la course mais nous voulons aussi finir deuxième du championnat avec Checo. C'est un excellent point de départ pour demain."

Verstappen a ainsi devancé Pérez de 0"228 et Charles Leclerc de 0"268 au moment crucial, Red Bull se mettant en position idéale pour ce dimanche. "Je m'attends à ce que ce soit une belle bataille demain, mais au moins, nous avons les deux voitures devant et nous pouvons faire ce que nous voulons", conclut le double Champion du monde.