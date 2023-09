Ferrari ne peut pas "reporter le combat" contre Mercedes à 2024

Au cours des quatre courses disputées depuis la pause estivale, Ferrari a dépassé Aston Martin pour la troisième place du championnat constructeurs et a réduit son retard sur Mercedes, deuxième, de 56 à 20 points, tandis que Carlos Sainz est devenu à Singapour le premier vainqueur de la saison qui ne soit pas un pilote Red Bull.

Comme d'autres équipes, Ferrari a déjà orienté son programme de soufflerie vers sa voiture de 2024, mais Vasseur insiste sur le fait que l'équipe continuera à chasser Mercedes sans sacrifier ses efforts pour le programme de l'année prochaine.

"Il ne faut pas reporter la lutte, la lutte est avec Mercedes aujourd'hui, et nous devons la saisir", a déclaré le Français. "C'est toujours la meilleure façon de préparer l'avenir, pour l'état d'esprit de l'équipe, pour que tout le monde soit dans le combat, c'est crucial. Et nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin de la saison."

Le Français estime que, restrictions budgétaires ou non sur les capacités de travail en fin d'année, la dynamique à inscrire au sein de la Scuderia est celle de la recherche constante des domaines d'amélioration.

"Ce n'est jamais un sacrifice, parce que je pense que la performance vient de la performance. Il est trop tard pour entrer dans la soufflerie pour cette saison, mais ce que nous pouvons faire sur la voiture actuelle nous aidera pour l'année prochaine", estime-t-il ainsi.

Frederic Vasseur

L'effet cascade d'un peu plus de performance

Ferrari avait un nouveau plancher à Suzuka, l'une des dernières améliorations majeures apportées à la SF-23. Cependant, Vasseur a minimisé son importance dans les apparents progrès sur la dégradation des pneus observés par l'équipe lors du Grand Prix du Japon.

"Ce que l'on peut apporter à la voiture est une question de potentiel", a-t-il déclaré, comparant potentiel de rythme pur et exploitation en piste. "Il est certain que le potentiel est toujours utile. Et pour moins d'un dixième, nous aurions été sur la première ligne, et puis c'est une autre histoire, vous avez de l'air propre et ainsi de suite... Parfois, de petits détails font, à la fin de la course, une énorme différence parce que lorsque vous êtes dans la bagarre, vous devez copier les autres. C'est une autre histoire."

"Je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Nous avons fait la pole position à Monza pour un centième, à Singapour pour cinq centièmes, quelque chose comme ça, [au Japon] nous avons perdu la première ligne pour cinq centièmes, et ce sera une question de centièmes pour le reste de la saison."

Vasseur a souligné que l'équipe affichait de bonnes performances depuis un certain temps, même avant les récentes améliorations.

"Nous devons également éviter de tirer des conclusions trop rapides", a-t-il déclaré. "Avant la pause, à Spa, nous étions également en bonne position, mais Charles [Leclerc] est parti quatrième. Il était théoriquement sur la première ligne, mais il est parti de la pole position et a fait une bonne course. Il s'agit d'une question de centièmes de seconde, parfois vous faites un petit pas et vous avez l'impression que tout a changé. Ce n'est pas exactement la réalité, d'une course à l'autre et d'un circuit à l'autre. Même les pilotes : parfois, les réglages conviennent mieux à Carlos ou à Charles."

"C'est le sport, en fin de compte, vous pouvez accepter que l'un fasse un meilleur travail que les autres d'un week-end à l'autre. Je pense que nous avons une compétition positive et que cela nous aide à nous améliorer."

