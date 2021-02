Vesti : "Je ne me vois pas comme un nouveau Russell"

L'un avait été Champion de Formule 4 en Grande-Bretagne et venait de finir troisième de F3 Europe, l'autre a été vice-Champion de F4 dans son Danemark natal et reste sur une belle quatrième place pour sa première saison en FIA F3. Les parcours de George Russell et de Frederik Vesti avant leur recrutement au sein du programme de jeunes pilotes Mercedes ont des similarités, et à l'époque, que la marque à l'étoile jette son dévolu sur l'Anglais n'avait pas fait l'unanimité auprès des observateurs. Russell a néanmoins prouvé sa valeur en remportant coup sur coup les titres de GP3 et de F2, avant de réaliser de belles performances tout au long de ses deux premières saisons en Formule 1.

Récemment intronisé en tant que jeune pilote Mercedes, Vesti est également un pilote qui, malgré des performances intéressantes, n'est pas souvent mentionné parmi les espoirs les plus fulgurants en formules de promotion. Peut-il créer la même surprise que Russell ? "Je ne me vois pas comme un nouveau Russell, je me vois comme Frederik Vesti", tempère le Danois de 19 ans auprès de Motorsport.com. "Mercedes a montré avoir les outils pour former les pilotes comme George ou Esteban Ocon, mais si on ne continue pas de progresser, on n'est jamais prêt pour la Formule 1. J'ai montré que j'étais capable de rebondir après des moments difficiles, et je pense que c'est un facteur clé dans la carrière d'un pilote."

George Russell en janvier 2017, lorsqu'il a été recruté par Mercedes

Confirmé chez ART Grand Prix pour une nouvelle campagne en FIA F3, Vesti va également se rendre régulièrement à Brackley (Angleterre) pour faire connaissance avec l'écurie Mercedes et tester son simulateur F1. Auparavant, les deux parties ont passé un certain temps à se sonder mutuellement. "Un tel accord prend du temps", souligne le jeune loup. "L'équipe a besoin de voir ma progression en tant que pilote, tandis que j'ai besoin de savoir si l'équipe est capable de me donner tous les outils nécessaires pour progresser. Avant de signer le contrat, j'ai dû montrer tout mon potentiel. Ils ont commencé à me suivre il y a trois ans, mais au début, ce n'étaient que des contrats superficiels. Quand j'ai commencé à gagner, nous nous sommes mis à discuter et ils ont évalué non seulement les moments positifs mais aussi ma réaction dans les moments négatifs."

Cette période d'analyse a commencé au moment de la première rencontre entre Vesti et Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1. "Je l'ai rencontré pour la première fois en Allemagne en 2018. Cette année-là, je disputais le championnat allemand de Formule 4, et lors du week-end de Hockenheim, la Formule 1 était là", narre Vesti, qui a alors fini quatrième du championnat. "Ce jour-là, j'ai signé la pole et la victoire, et il est venu sur le podium me remettre mon trophée. Cela me paraissait irréel. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais prêt à tout pour devenir pilote Mercedes et avoir Toto comme patron."

Il va désormais falloir confirmer le potentiel entr'aperçu jusqu'à présent en FIA F3. La confiance de Mercedes représente-t-elle une pression supplémentaire pour la suite des événements ? "Il y a toujours de la pression, dès qu'on commence en karting, mais pour moi le choix de Mercedes ne représente pas de la pression, plutôt une belle opportunité de travailler avec un groupe de personnes extrêmement compétitives et préparées", conclut Vesti.

Propos recueillis par Marco Dimarco

