Frustré, Norris tance la manœuvre "stupide" de Pérez

Si l'on avait proposé le podium à Lando Norris avant ce Grand Prix d'Autriche, il aurait sûrement signé. Auteur d'une performance incroyable en qualifications, où la pole position ne lui a échappé que d'un souffle, Norris s'élançait de la première ligne pour la première fois de sa carrière et s'y est maintenu au départ, mais Sergio Pérez lui a fait l'extérieur au virage 4. Le Britannique ne l'entendait pas de cette oreille et a tassé son rival dans les graviers à la sortie de la courbe, ce qui lui a valu cinq secondes de pénalité.

Par la suite, Norris n'a pas opposé de résistance excessive à Lewis Hamilton et s'est fait doubler par Valtteri Bottas lorsqu'il a purgé sa pénalité dans les stands, mais il a maintenu un excellent rythme par la suite et a pu reprendre l'avantage sur un Hamilton dont la Mercedes était légèrement endommagée au niveau du fond plat, franchissant la ligne d'arrivée à deux secondes du dauphin finlandais – d'où ce mélange de frustration et de satisfaction.

"C'était passionnant, mais je suis déçu car nous aurions dû être deuxièmes", déclare Norris. "Je trouvais vraiment qu'au premier tour, c'était la course. [Pérez] a essayé de faire l'extérieur, ce qui est un peu stupide, et il est sorti de la piste tout seul, je ne l'ai même pas poussé. Je suis frustré, mais aussi content de la troisième place, nous avions un très bon rythme."

Contre toute attente, Christian Horner (directeur de Red Bull Racing) est d'accord avec l'analyse du pilote McLaren, bien que son pilote en ait souffert. "Pour moi, c'est de la course dure", assure Horner. "Je ne m'attendais pas à voir une pénalité pour Lando. Une fois qu'ils ont infligé cette pénalité, ils n'avaient pas d'autre choix que de mettre la même pour la manœuvre de Sergio sur Charles [Leclerc]."

Et sans surprise, le son de cloche est similaire pour Andreas Seidl, directeur de McLaren Racing : "Je ne comprends pas cette pénalité. C'est le début de la course, c'est normal que ça se batte de manière serrée. Lando était sur la trajectoire. Pour reprendre les mots de Michael Masi, un pilote de karting sait que s'il va à l'extérieur il va se retrouver dans les graviers. Je ne comprends pas, il n'a rien fait de stupide."

Norris avait-il une réelle chance de jouer la deuxième place face à Bottas par la suite ? "Je pense que nous avions un bon rythme, je tenais facilement le sien, même dans l'air sale, mais ce n'était pas suffisant pour entrer dans le DRS : dès que je me rapprochais à près d'une seconde, j'avais trop de difficultés", répond l'intéressé.

"C'est agréable de savoir que nous pouvons être à ce niveau et nous pouvons nous battre avec eux, c'est probablement la première course depuis de nombreuses années où nous nous sommes réellement battus avec une Mercedes et la Red Bull. Espérons pouvoir continuer comme ça la prochaine fois", conclut l'Anglais, qui s'est rapproché de la troisième place du classement général avec 101 points contre 104 pour Pérez et 92 pour Bottas.