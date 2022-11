Une fuite d'eau a menacé la victoire de Russell

Ce dimanche, George Russell a triomphé au Grand Prix de São Paulo, devenant le 113e vainqueur de l'Histoire de la Formule 1. Le pilote Mercedes a dominé la course de bout en bout sans jamais être réellement menacé, ne cédant la tête qu'à son coéquipier Lewis Hamilton à la faveur des arrêts au stand ; la marque à l'étoile a ainsi signé son premier succès de la saison 2022, avec un doublé à la clé.

Or, il s'avère que la Flèche d'Argent du jeune Anglais souffrait d'un inquiétant problème technique, à tel point que l'abandon ne pouvait pas être exclu. "Nous avons eu une fuite d'eau sur la voiture tout au long de la course, et nous n'étions pas sûrs de pouvoir aller jusqu'au bout", fait savoir le directeur d'équipe Toto Wolff. Les ingénieurs de la marque à l'étoile craignaient que la voiture rende l'âme à quelques tours de l'arrivée, mais Russell est finalement parvenu à boucler les 71 tours prévus sur l'Autódromo José Carlos Pace.

Russell n'a même pas été informé du souci, l'écurie préférant le laisser se concentrer sur sa course. Wolff fait savoir que les membres de l'équipe "étaient tous d'accord pour le laisser rouler jusqu'au bout, même sans eau, sans ce qui fait le refroidissement, et juste essayer de finir la course". Avec succès : grâce à ce doublé, Mercedes revient sur les talons de Ferrari pour la deuxième place du championnat des constructeurs, alors qu'il ne reste à disputer que le Grand Prix d'Abu Dhabi.

Grand Prix de São Paulo 2022