Gasly 1er puis 13e, vraiment "le jour et la nuit"

La première journée du Grand Prix de Bahreïn avait démarré idéalement pour Pierre Gasly. Le Français avait en effet signé au volant de son AlphaTauri AT03 le meilleur temps des Essais Libres 1, courus dans des conditions diurnes sur le circuit de Sakhir. Toutefois, il a vite fallu se rendre à l'évidence une fois la nuit tombée dans la seconde séance du jour : le comportement de sa monoplace n'était plus du tout le même, et il a dû se contenter lors des EL2 d'un plus discret 13e temps.

Plus inquiétant que la position au classement, le fait que les performances soient en berne dans les conditions précises qui seront celles des qualifications ce samedi et de la course ce dimanche. Au micro de Canal+, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a déclaré : "C’était vraiment bien ce matin, c’est vrai qu’on a été surpris que ça marche aussi bien. La voiture, comparé à la semaine dernière, c’était le jour et la nuit."

"Et cet après-midi, il a fait plus froid et, d’un seul coup on voit qu’on a beaucoup plus de mal, on a du mal à trouver du grip, l’équilibre de la voiture est beaucoup moins bien, donc pour l’instant il y a beaucoup de questions. Il va falloir travailler ce soir parce que la qualif c’est de nuit, c’est pareil que les conditions qu’on a vu ce soir, et il y a pas mal de performance à trouver."

Questionné peu après par les médias anglophones, il a ajouté : "Je pense que les longs runs étaient légèrement meilleurs que les courts. Mais quand même, j'ai pu encore sentir que ce matin la voiture 'cliquait', et je sentais que les choses fonctionnaient bien. [...] Ce soir, ce n'était pas le cas. Donc même sur les longs relais, je sens que nous avons quelque chose à débloquer, quelque chose que nous n'avons pas encore totalement compris. Nous allons donc essayer de travailler là-dessus."

"Il est très clair que nous glissons beaucoup plus, à l'avant et à l'arrière, et vous savez l'équilibre... Ça ne va tout simplement pas dans la bonne direction. Ce matin, c'était juste comme faire du vélo, c'était juste très naturel et très facile, et le rythme était là tout de suite. Et oui, dès le premier tour en EL2 je sentais que ce n'était pas la même chose, [avec] évidemment des conditions très différentes. Les pneus se comportent différemment, donc oui, il y a beaucoup de choses à faire ce soir."

Avec Oleg Karpov