Gasly, 4e, se félicite du "beau" dépassement sur Alonso

On ne retiendra sans doute pas grand-chose de sa course, et c'est peut-être très bien comme ça. Il faut dire qu'elle aura été peu animée, mais finalement l'important n'était pas là pour Pierre Gasly qui aura maintenu sa quatrième position du départ jusqu'à l'arrivée. Un moment fort ressort toutefois : le dépassement de Fernando Alonso après son arrêt au stand du 24e tour.

Encore une belle performance !

Je suis vraiment heureux pour toute l'équipe et pour moi-même. P4 derrière les deux Mercedes et Max est à peu près le mieux que nous puissions espérer. Nous avons fait un travail fantastique tout le week-end, la voiture était vraiment performante et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que lorsque la voiture vole comme ça, c'est toujours très spécial. C'était vraiment agréable.

Votre forme est incroyable en ce moment...

La voiture semble fonctionner partout, dans toutes les conditions, sur le sec comme sur le mouillé, et il y a vraiment un bon mojo dans l'équipe, la mentalité, l'attitude et l'énergie car nous nous battons contre Alpine et c'est probablement la meilleure saison de l'équipe. Ils poussent vraiment fort et c'est vraiment agréable.

Il y a eu quelques moments forts aujourd'hui : le dépassement de Fernando Alonso et le contrôle des Ferrari.



Je dois dire que [ce dépassement sur Fernando] était vraiment sympa. Le tour précédent, j'ai vu que j'étais beaucoup plus rapide que lui dans le virage 1 et je voulais le surprendre car je savais que je n'aurais pas beaucoup d'occasions de le dépasser. C'était vraiment une belle manœuvre.

Pensiez-vous que vous auriez le rythme pour contrôler ces Ferrari ?

Nous savions que ce serait possible parce qu'il est extrêmement difficile de doubler ici. Mais nous ne nous attendions probablement pas à avoir le rythme nécessaire pour creuser un écart et le gérer aussi rapidement. Dans certaines parties de la course, nous étions clairement plus rapides qu'eux et nous nous attendions à ce qu'ils mettent un peu plus de pression. Il y a beaucoup de points positifs à tirer de ce week-end et c'est vraiment bien d'aller à Monza.

Vous avez de bons souvenirs à Monza l'année dernière, pensez-vous pouvoir continuer comme ça ?

Oui. La voiture fonctionne partout, donc on se bat pour les points tout le temps. Est-ce qu'on peut finir devant les McLaren et les Ferrari tout le temps, ça je ne sais pas. [...]

Vous voulez sûrement confirmer ce podium de Monza avec un public...



Un an s'est écoulé depuis la victoire. Il y a eu de très bonnes courses, un autre podium à Bakou cette année, j'espérais un peu que quelque chose se produirait à l'avant pour que je puisse de nouveau goûter au champagne. Mais il nous reste encore huit ou neuf courses, alors nous allons essayer de faire en sorte que cela arrive.