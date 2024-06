Gasly agacé que son nom soit cité dans les discussions liées à Ocon

Depuis l'accrochage de Monaco, les noms d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly sont irrémédiablement liés lors qu'il s'agit de parler de l'un ou de l'autre. Bien entendu, pour sa responsabilité dans l'incident, soulignée aussi bien par les commissaires que par le directeur d'Alpine Bruno Famin, et parce que sa collaboration avec son équipe va s'arrêter en fin de saison, c'est Ocon qui a surtout été mis en lumière.

Toutefois, le patronyme de Gasly n'est jamais bien loin et, dans ce contexte, le vainqueur du GP d'Italie 2020 le regrette : "Honnêtement, pour moi, je pense qu'il est important d'être clair et [de dire] que je n'ai rien à voir dans les relations entre Esteban et l'équipe", a-t-il déclaré sur Canal+. "Ce sont des choses qui sont gérées entre eux et c'est pour ça que je n'étais pas du tout impliqué sur tout ce qui a pu se passer depuis la semaine dernière."

"J'ai fait ma vie de mon côté et c'est vrai que c'est un peu ennuyeux de voir toujours mon nom revenir dans les discussions, parce qu'Esteban a sa relation avec l'équipe, j'ai ma relation. On a deux carrières différentes, on est ni jumeaux ni... Voilà, on fait chacun notre route, chacun notre carrière et je ne suis en rien impliqué dans le fait que l'équipe ait pas vous renouveler avec Esteban. Je suis en dehors de tout ça et je me concentre sur la course du Canada."

Quant à sa propre situation, lui aussi étant en fin de contrat avec Alpine en 2024, rien n'est encore décidé : "Bien sûr, c'est quelque chose dont on discute depuis maintenant un moment. Les choses avancent et pour l'instant, il n'y a rien de fixé pour l'avenir. On verra ce que je vais faire et je l'annoncerai en temps voulu."

Interrogé sur la possibilité pour Alpine de lui accorder, maintenant que le départ d'Ocon est acté, un traitement de faveur pour les évolutions mises à disposition des pilotes, Gasly de répondre : "Ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été discuté. Après l'évolution qu'il avait eu en Chine, il était déjà décidé que la prochaine arriverait de mon côté. Donc s'il y a des pièces qui arrivent au cours de la saison – pour l'instant, ça ne devrait pas être le cas – ce sera à mon tour de l'avoir après ce qui s'est passé en Chine."