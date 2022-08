Gasly : "Albon nous a bien aidés en bloquant les autres"

Lorsqu'un problème technique a contraint AlphaTauri à rentrer la monoplace de Pierre Gasly au garage pour tenter une réparation expresse à Spa-Francorchamps, ce dernier craignait bien de ne pas pouvoir prendre le départ de son 100e Grand Prix. Il n'en a rien été, mais le Français a dû s'élancer depuis la voie des stands, perdant tout le bénéfice de sa huitième place sur la grille de départ.

Voilà qui n'était pas prometteur, dans un contexte où la Scuderia restait sur cinq courses sans marquer le moindre point. Cependant, une stratégie agressive a permis à Gasly de faire l'undercut à ses rivaux, avec un relais de dix tours en mediums suivi par 12 tours en durs puis 22 boucles en mediums. Le tricolore a ainsi pris l'avantage sur ses rivaux dans les stands et pas forcément en piste, où ses deux seuls dépassements enregistrés sont des manœuvres sur Mick Schumacher, mais l'essentiel est là : la neuvième place à l'arrivée.

"Je suis extrêmement satisfait de la course que nous avons exécutée", a déclaré Gasly au micro de Sky Sports F1. "Bien sûr, j'étais furieux au début de la course, car nous étions huitièmes sur la grille, et je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème électrique et la voiture ne s'allumait pas. Il a fallu rentrer la voiture au garage, et à ce moment-là, ils m'ont dit qu'on risquait de ne pas participer à la course. Environ 90 secondes avant le départ de la course, la voiture a ressuscité."

"En m'élançant de la voie des stands, j'ai essayé de rester concentré et calme dans la voiture, de faire de mon mieux avec les pneus. Je suis même surpris que nous soyons remontés dans le top 10, compte tenu des dernières courses en date ! J'en suis extrêmement satisfait."

Gasly n'a pas manqué de souligner la contribution d'Alexander Albon, qui a retenu au volant de sa Williams un groupe de cinq monoplaces dont les pneus étaient moins usés que ceux de l'AlphaTauri.

"Nous avons certainement pris les bonnes décisions en matière de stratégie, nous avons fait l'undercut et avons été agressifs. Je suis relativement satisfait de ce côté-là avec l'équipe. Je pense qu'Alex nous a pas mal aidés en fin de course, en bloquant les autres. Nous sommes parvenus à bénéficier de l'air propre et à exploiter le rythme de la voiture quand j'étais seul en piste. Bien sûr, je pense à ce que nous aurions pu accomplir en partant huitième, mais nous allons évaluer ce qui s'est passé précisément", a conclu le Normand.

