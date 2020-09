D'écurie B à top team : l'ambition commune de Gasly et AlphaTauri ?

Si l'on voit avant tout dans le changement de nom de l'écurie de Faenza une opération marketing pour promouvoir la marque de mode de Red Bull, il y a aussi une dimension sportive derrière l'évolution de l'ex-écurie Toro Rosso. La victoire surprise de Pierre Gasly à Monza justifie-t-elle à elle seule cet appétit grandissant, ou bien la compagnie autrichienne a-t-elle de réelles grandes ambitions pour l'avenir de sa deuxième équipe ? Le pilote français ne doute pas vraiment de la réponse, tout en concédant ne pas y avoir forcément réfléchi en profondeur.

Lire aussi : La victoire de Pierre Gasly vécue de l'intérieur

Le week-end dernier, Christian Horner a lui-même donné des pistes claires. Le patron de Red Bull Racing a d'abord indiqué qu'AlphaTauri utiliserait à l'avenir la soufflerie de Milton Keynes, disposant ainsi d'un outil à la pointe de la technologie pour la F1. Surtout, le Britannique a insisté sur le fait que la structure italienne n'était plus considérée comme une "écurie junior". Alors que beaucoup estiment que Pierre Gasly mériterait de récupérer un baquet chez Red Bull Racing, la solution est peut-être ailleurs pour satisfaire les ambitions du pilote tricolore…

"Je pense que c'est l'objectif de l'usine d'avoir réellement son propre statut et sa propre place en Formule 1", admet d'ailleurs le Normand. "Il est évident qu'ils ont de grandes ambitions. Ce n'est pas un projet d'un an et nous savons que ça prend du temps pour qu'une équipe bâtisse son identité et également son statut de top team. C'est probablement quelque chose qui prendra un certain temps, mais je crois que ce n'est pas vraiment une écurie sœur comme elle a pu l'être par le passé et qu'elle essaie davantage de se faire sa propre place en F1."

Assurant ne pas encore penser à son avenir, Gasly ne cache plus vraiment le fait qu'il existe sans doute une perspective de long terme chez AlphaTauri, là où chez Toro Rosso auparavant, la longévité d'un pilote était forcément compromise en raison de la vocation de tremplin de l'équipe.

"Il y a une volonté claire d'AlphaTauri, et beaucoup d'ambitions", confirme Gasly. "Je crois que c'est une situation différente de celle qu'il y avait avec Toro Rosso et Red Bull auparavant. Je crois que le projet est passionnant. Pour le moment, Red Bull est clairement le top team entre les deux, mais je pense que les ambitions d'AlphaTauri sont d'être au même niveau de performance à un moment donné. Cela veut dire aussi qu'il nous faut des ressources et de plus grosses infrastructures pour ça. Ce n'est pas un projet d'un an, c'est un projet à long terme. Je n'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir attentivement à tout ça, car ce n'est encore que le début. Mais oui, c'est une situation différente de ce qu'elle était peut-être il y a trois, quatre, cinq ou même dix ans avec les équipes Red Bull et Toro Rosso."

Avec de tels propos, difficile de ne pas repenser à ceux prononcés par Graham Watson, team manager d'AlphaTauri, lorsque Gasly est arrivé dans son écurie : "Écoute, quand tu rejoins notre équipe, fais-en la tienne. Fais ce que Schumacher a fait chez Benetton". Et si… ?