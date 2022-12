Gasly : "AlphaTauri me dit qu'ils vont se battre aux avant-postes"

Bien malin qui peut prédire la hiérarchie de Formule 1 pour la saison à venir, ce n'est pas Pierre Gasly qui dira le contraire. Protégé de Red Bull depuis neuf ans, le Français s'apprête à quitter le giron de la marque au taureau pour rejoindre Alpine. Sur le papier, c'est une excellente opération, l'écurie anglo-normande ayant marqué 173 points cette année contre seulement 35 pour la Scuderia AlphaTauri. Mais qu'en sera-t-il l'an prochain ?

Lorsqu'il lui est demandé si c'était le bon moment pour changer d'écurie, Gasly reste prudent. "Dans ce sport, il est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer d'une année sur l'autre", souligne-t-il. "Nous étions au sommet du milieu de tableau la saison dernière, cette année nous étions à l'arrière du milieu de tableau, et la saison prochaine, qui sait ce qui va arriver ? Peut-être qu'AlphaTauri – et je sais qu'ils changent complètement le concept de la monoplace – sera de retour dans la bataille. C'est difficile à dire."

"Ce qui est important à mon avis, c'est juste de travailler et de se préparer de la meilleure manière possible pour l'an prochain. Je croise les doigts pour que le package Alpine soit encore plus compétitif que cette année."

Pierre Gasly va faire équipe avec Esteban Ocon chez Alpine

Avec sa sixième place au championnat des constructeurs en 2021, AlphaTauri n'était pas idéalement placé par rapport à ses rivaux directs en matière de tests en soufflerie et en CFD, en vertu du handicap aéro en vigueur. Devançant encore Aston Martin et Haas fin juin, l'écurie transalpine a encore dû composer avec moins d'essais que ces équipes dans ce domaine en deuxième moitié d'année. Elle s'est finalement classée neuvième et pourra donc mener plus de tests que tous les autres teams sauf Williams lors des six premiers mois de 2023.

Cependant, malgré ce contexte, il semble que l'optimisme règne à Faenza. "Nous en avons parlé aussi avec l'équipe [chez AlphaTauri]", poursuit Gasly. "Ils me disent que leur voiture de l'an prochain est la meilleure qu'ils aient jamais eue, et qu'ils vont se battre aux avant-postes ! Et c'est normal. Quand on discute d'un bout à l'autre du paddock, tout le monde fait d'énormes pas en avant, et dieu sait ce qui va se passer. J'espère que nous nous battrons aux avant-postes, peut-être pour des podiums, des victoires, ou des top 5. Les équipes ont habituellement différents designers et alternent d'une saison à l'autre. Il y a donc une part de continuité d'une année sur l'autre, mais il pourrait y avoir des surprises."

Le nouveau pilote d'Enstone veut en tout cas croire à un avenir radieux avec ses nouveaux collègues. "Alpine a fait une saison fantastique en finissant quatrième du championnat et en battant McLaren. Ils ont clairement un bon package. Et l'objectif suivant, ce sont les trois top teams. Nous allons travailler aussi dur que possible, mais je suis convaincu qu'il y a des résultats incroyables à signer avec l'équipe", conclut-il.

Propos recueillis par Adam Cooper