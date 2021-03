Gasly : AlphaTauri est "bien mieux" qu'en début de saison 2020

Au sortir des trois journées d'essais hivernaux 2021, AlphaTauri a été l'une des écuries les plus en vue, avec une grande fiabilité démontrée par ses 422 tours du circuit de Sakhir mais aussi des performances intéressantes à la fois sur les longs et courts relais. Il faut bien entendu relativiser la meilleure marque inscrite par Yuki Tsunoda le dernier jour, réalisée en pneus C5 (les plus tendres) et avec un DRS ouvert bien avant la zone autorisée en Grand Prix dans la ligne droite de départ/arrivée.

Mais l'impression globale reste excellente pour l'écurie italienne. À tel point que Pierre Gasly juge l'écurie en bien meilleure situation que 12 mois auparavant, après les tests de pré-saison 2020 à Barcelone. "Je suis vraiment enthousiaste que nous ayons réussi à faire tout le programme que nous souhaitions. Je pense que nous avons une bonne idée de la voiture que nous avons, de ce qu'il faut améliorer, de nos forces, donc c'est vraiment positif."

"Il y a toujours des choses à améliorer mais honnêtement, après trois journées, nous sommes bien mieux qu'au même moment l'an passé à Barcelone après la même période de temps. Je suis vraiment content. Je pense que nous savons quels adversaires vont être très rapides également, nous avons déjà une idée."

"Nous savons dans quels domaines nous avons un petit peu de mal pour l'instant mais avec un peu de chance nous pourrons trouver des réponses dans les jours qui viennent avant de revenir ici pour la course. Mais j'espère vraiment que nous pourrons être dans la lutte et particulièrement pour de bons points."

Quand il lui est demandé si l'enthousiasme autour de son écurie est justifié, il répond : "Je l'espère. Nous voulons nous enthousiasmer également. Nous avons un bon package mais je ne veux pas tirer des conclusions trop rapidement, car les choses peuvent être très différentes dans deux semaines."

"Pour le moment, nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous essayons de travailler dans les domaines où il le faut car sur cette voiture, même si elle semble plutôt bonne, il y a des zones qu'il faut améliorer. Il y a de bonnes raisons d'être enthousiaste et j'espère que nous allons pouvoir réaliser de solides performances rapidement dans la saison parce que ce sera important."

"Un peu plus lent partout"

Concernant la réduction de l'appui aérodynamique consécutive à l'ajout par la FIA de nouvelles restrictions au niveau de la taille du fond plat et de certaines ailettes sur les écopes de frein et le diffuseur, Gasly la ressent effectivement même si Pirelli a déjà calculé que les écuries avaient retrouvé la moitié de l'appui perdu : "[C'est] un peu plus lent partout, pour être honnête, ce n'est pas dans une zone en particulier mais c'est juste un peu plus glissant, plus que d'habitude, la traction est un peu plus délicate."

"Globalement, l'équilibre n'a pas trop changé, c'est juste l'adhérence globale de la voiture mais nous devrons récupérer cet appui. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Nous avons beaucoup de gars intelligents à Faenza et à Bicester, donc avec un peu de chance, nous allons trouver de bonnes réponses."

Et le moteur Honda dans tout cela ? "Jusqu'ici, nous sommes vraiment satisfaits, c'est un pas en avant par rapport à l'an passé. La souplesse a été parfaite pendant les trois jours [...], donc [c'est] vraiment positif de ce côté. Nous avons vu que Mercedes avait un moteur très fort, ils l'ont montré avec McLaren et Williams et vous pouvez voir qu'ils ont beaucoup de potentiel. Je ne veux pas être trop enthousiaste avant les qualifications et je pense que nous aurons une idée plus précise dans deux semaines."

Avec Filip Cleeren