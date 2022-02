Gasly : AlphaTauri "plutôt satisfait du travail accompli" avec l'AT03

Qui dit nouvelle réglementation technique, dit plus grande inconnue que les saisons précédentes. Et à ce petit jeu, il est bien difficile de faire des prédictions, tant les paramètres sont nombreux en dépit de règles se voulant plus restrictives. Dans ce contexte, Pierre Gasly ne se ferme à rien et compte bien maintenir la dynamique positive sur laquelle il semble surfer depuis la seconde moitié de la saison 2019, au volant de la toute nouvelle AlphaTauri AT03.

Pour cela, avant même le moindre tour de roue des monoplaces 2022 en essais officiels, l'état d'esprit est simple : ne se fermer à aucune possibilité, en attendant la vérité de la piste. "Je pense que nous devrons l'aborder avec un esprit ouvert, en étant prêts à toute éventualité. C'est un nouveau départ pour toutes les équipes, qui repartent pratiquement de zéro, car nous sommes face à une feuille blanche. [...] J'espère que cela fonctionnera très bien pour nous."

En tout cas, un certain optimisme règne quant au travail fait sur l'AT03, même si la machine de Faenza demeure un travail en cours. "Je n'ai aucun doute sur les capacités de notre équipe et, pour l'instant, ils sont plutôt satisfaits du travail qu'ils ont accompli. Comme tout le monde, ils y travaillent depuis de nombreux mois maintenant, mais il est difficile d'avoir une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre avant que la voiture ne prenne la piste à Barcelone pour la première fois. Nous aurons alors une idée du comportement de la voiture et de notre position par rapport aux autres. Je suis sûr que cette saison sera pleine de surprises."

Auteur de sa première victoire en 2020 au GP d'Italie et d'une série de trois saisons avec un podium à chaque fois (au Brésil en 2019 et en Azerbaïdjan en 2021), Gasly espère que 2022 lui permettra de s'installer plus régulièrement encore dans le top 5. "Mon approche sera la même que celle que j'ai adoptée l'année dernière. J'essaierai de poursuivre la série de très bons résultats que j'ai eus et de continuer à être au sommet de mon art avec la voiture que j'ai. J'espère vraiment que c'est une année où je peux me battre aux avant-postes, pour terminer régulièrement dans le top 5 et même plus si la voiture est assez bonne pour cela. Nous devons être prêts pour toutes les situations qui se présentent."

"Donc, mentalement, je me suis préparé à faire face à tous les scénarios possibles et personnellement, je vais pousser l'équipe à toujours faire de son mieux. L'année dernière, nous sommes passés tout près de la cinquième place au classement des constructeurs et ce serait super d'y parvenir cette année. Il est trop tôt pour dire si cela sera possible, mais je donnerai toujours le meilleur de moi-même et je tirerai le maximum de notre voiture."

Interrogé sur les changements impliqués par les nouveaux pneus Pirelli 18 pouces introduits en F1, le Français d'ajouter : "D'un point de vue esthétique, c'est un gros changement, qui alourdit également les voitures et affecte leur pilotage, et je pense que cela ajoute un élément et un défi supplémentaires en plus de tous les autres changements apportés aux voitures. Ils réduisent aussi légèrement la visibilité depuis le cockpit, surtout avec ces nouvelles protections de roues. Cela, ainsi que toutes les autres modifications apportées à la voiture, implique qu'il y aura beaucoup de travail à faire lors des essais libres de chaque week-end de course."