Officiel - Gasly rejoint Alpine et Ocon dès 2023

L'équipe Alpine alignera un duo 100% français à compter de la saison 2023 de Formule 1 puisqu'elle vient d'annoncer le recrutement de Pierre Gasly aux côtés d'Esteban Ocon. Une recrue qui a signé un contrat pluriannuel mais dont la durée n'a pas été précisée, ce qui scelle le duo pour au moins les deux prochaines saisons, Ocon étant sous contrat jusque fin 2024.

Cette officialisation est la suite logique des efforts faits par la structure d'Enstone pour attirer dans ses filets le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 de F1 afin de pallier le départ surprise de Fernando Alonso chez Aston Martin, annoncé début août, ainsi que la défection de celui qui aurait dû succéder à l'Espagnol, à savoir Oscar Piastri, qui s'est quant à lui engagé avec McLaren l'année prochaine.

Alors que plusieurs noms ont rapidement été cités pour succéder au double Champion du monde, au premier rang desquels Daniel Ricciardo, la piste Gasly a progressivement pris de l'ampleur puisque Red Bull s'est montré ouvert à l'idée de ne pas retenir celui qui fait office de leader d'AlphaTauri depuis 2019 tout en semblant condamné à ne jamais retrouver une chance dans l'écurie mère ; cela à la condition de pouvoir lui trouver un remplaçant intéressant. Dans ce contexte, initialement, il semblait que le départ du #10 soit avant tout (et uniquement) suspendu à une arrivée de Colton Herta, espoir américain de la monoplace et multiple vainqueur en IndyCar.

Mais la piste menant vers Herta s'est refermée quand il a été clair que sa candidature allait buter sur l'obstacle de l'obtention de la Super Licence. Une fois cette voie abandonnée, les espoirs d'Alpine de pouvoir enrôler Gasly n'ont pas été anéantis pour autant puisque Red Bull s'est alors penché sur le cas de Nyck de Vries.

Le Néerlandais, qui figurait déjà sur les tablettes de plusieurs équipes en vue de 2023, s'est vu offrir une opportunité de piloter en F1 en remplaçant au pied levé Alexander Albon chez Williams durant le GP d'Italie. Opportunité saisie de façon éclatante avec une Q2 et une neuvième place à l'arrivée. Dès le lendemain, De Vries rencontrait Helmut Marko, responsable Red Bull, afin d'évoquer l'avenir, même s'il demeurait également une option potentielle pour les baquets Alpine et Williams.

Président du groupe Renault, Luca de Meo s'est impliqué dans le recrutement de Pierre Gasly et il est d'ailleurs présent ce week-end à Suzuka. "Nous sommes fiers de présenter un duo de pilotes entièrement français pour 2023", assure le dirigeant. "Nos racines sont en France et Alpine est née en Normandie, c'est donc un heureux hasard."

Pierre Gasly et Esteban Ocon lors du GP d'Émilie-Romagne

L'alliance entre Gasly et Ocon chez Alpine en 2023 sera observée de près alors que les deux hommes ne sont pas forcément en très bons termes depuis plusieurs années. "Je suis convaincu que Pierre et Esteban peuvent, ensemble, motiver l'équipe à poursuivre sa progression vers ses objectifs", rassure Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie. "Nous tenons également à remercier Red Bull d'avoir accepté les conditions permettant à Pierre de franchir cette étape."

Il s'agira en tout cas du premier duo 100% tricolore dans une écurie (par ailleurs tricolore) depuis les GP du Japon et d'Australie 1994, quand Olivier Panis et Franck Lagorce étaient alignés chez Ligier, dans une saison où Éric Bernard était initialement le titulaire aux côtés du premier cité (entre les GP du Brésil et du Portugal) ; cette même année, Larrousse avait aussi engagé Philippe Alliot (en Belgique) puis Yannick Dalmas (en Italie et au Portugal) pour faire équipe avec son titulaire Erik Comas.

"Je suis ravi de rejoindre la famille Alpine et d'entamer ce nouveau chapitre dans ma carrière", se réjouit Pierre Gasly. "Piloter pour une écurie qui a des racines françaises est quelque chose de très particulier. Je connais les points forts d'Alpine pour avoir couru contre eux ces deux dernières années et, clairement, leurs progrès et leur ambition sont très impressionnants."

"Je tiens à remercier Red Bull car cela marque la fin de nos neuf années de collaboration. C'est grâce à leur confiance et à leur soutien que je suis devenu pilote de Formule 1, et ce que l'on a accompli ces deux dernières années avec AlphaTauri est très spécial. Pour l'avenir, je veux donner le maximum et user de toute mon expérience afin de me battre pour des podiums et contribuer à ce qu'Alpine se batte pour des titres."