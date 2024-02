Gasly l'admet : "Ça n'a pas l'air génial" pour Alpine

Si l'on ne regarde que les temps réalisés lors des essais, les neuf autres voitures engagées lors de ces tests ont à un moment donné roulé plus vite sur un tour que l'Alpine A524. Bien entendu, cette analyse brute trouve très vite ses limites dans le fait que les programmes des écuries ne sont pas connus et que beaucoup d'autres variables peuvent entrer en ligne de compte.

En revanche, moins équivoques sont les déclarations de Pierre Gasly, après trois journées et 333 tours bouclés par les pilotes au volant de la monoplace issue de l'usine d'Enstone. Pour le vainqueur du GP d'Italie 2020, il est clair que son équipe est pour le moment loin du compte : "Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment concentré sur les autres parce qu'il s'est passé beaucoup de choses de notre côté", a-t-il déclaré pour Sky Sports. "Je pense que ça n'a pas l'air génial. Mais en même temps, nous avons encore quelques jours pour bien comprendre tout ce que nous avons fait."

"Nous avons mis la voiture sens dessus dessous, nous avons fait beaucoup de tests et nous espérons que l'analyse et les réponses nous apporteront plus de performance. Et ensuite, nous saurons, personne ne pourra plus se cacher vendredi prochain. Mais je pense que nous devrons être patients, même si ce n'est pas ce que nous aimons en tant que pilotes. Il est toutefois clair que cela pourrait prendre un certain temps avant que nous ne débloquions vraiment les performances que nous attendons de cette voiture."

Pierre Gasly à bord de l'Alpine A524.

"La première course ne sera pas facile", a-t-il ajouté à propos du GP de Bahreïn de la semaine prochaine. "Nous n'allons pas partir de là où nous l'aurions voulu. Mais en même temps, nous devons nous donner du temps pour comprendre le nouveau concept. La bonne chose est que nous avons identifié très clairement ce sur quoi nous devons travailler en tant qu'équipe. L'avenir nous dira si nous sommes en mesure d'y remédier avec les réglages de la voiture ou non, pour les premières courses de la saison, mais il est certain qu'il y aura un plan agressif d'améliorations dont nous aurons besoin pour combler l'écart."

"Les choses ont été très claires avec Esteban [Ocon], nous avons eu des retours très similaires tout de suite. Et puis oui, il s'agit d'analyser si nous pouvons résoudre ces problèmes avec les réglages avant la semaine prochaine, ou si nous avons besoin d'améliorations plus importantes pour contrer ces quelques problèmes que nous pouvons déjà identifier. Alors oui, il y a beaucoup de travail. Mais il ne s'agit que de trois jours d'essais, et ils ont filé à toute vitesse. Nous allons essayer de mettre la voiture dans la meilleure situation possible pour la semaine prochaine."

En ce qui concerne la hiérarchie, il a ajouté : "Nous ne sommes pas au sommet, ça on le sait. Mais après, je ne veux pas tirer de conclusion maintenant, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle voiture, il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de performances à trouver. Mais pour l'instant, il ne serait pas juste de tirer la moindre conclusion après un tel roulage. Nous allons devoir travailler au cours des prochains jours. Et avec un peu de chance, nous aurons une voiture meilleure et plus complète pour la semaine prochaine."

On sait qu'il va falloir travailler dur et essayer de développer cette voiture parce qu'on part d'assez loin.

Interrogé également par la RTBF, et répondant cette fois en français, Gasly a expliqué : "On part avec une toute nouvelle voiture dans cette année, on a fait un gros changement. On a seulement gardé le volant, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à analyser sur cette F1. D'un côté, on a testé énormément, ce qui est positif, de l'autre côté on ne comprend pas forcément tout sur cette nouvelle voiture, ce qui est normal. On a besoin de temps, on a besoin de travailler et d'analyser les données [récoltées] sur ces trois jours. Mais on sait qu'on part de loin, on sait qu'il va falloir travailler dur et essayer de développer cette voiture parce qu'on part d'assez loin."

"On va voir, déjà les prochains jours vont être très importants pour essayer de comprendre tous les tests qu'on a fait. Je pense qu'on a été assez honnêtes depuis le début, objectifs avec nous-mêmes : on sait qu'il y a du potentiel à développer sur cette saison, on espère que ça va arriver le plus tôt possible mais ça risque de ne pas être un début de saison très simple pour nous."

Quand la question de la possibilité de compenser aérodynamiquement le déficit moteur dont Alpine souffre est posée, le Français de répondre : "C'est toujours possible, si on enlève l'aileron arrière, on va aller très vite dans les lignes droites, donc tout est possible. Après, le faire de manière efficace, c'est une autre question. Au final, je fais confiance à l'équipe, on a beaucoup de personnes qui travaillent vraiment très, très dur pour optimiser tout ça. On sait qu'on a un déficit qui n'a pas changé par rapport aux dernières années et il faut malheureusement faire avec et essayer de rebalancer ça du mieux possible avec la voiture et l'aéro qu'on a."

Avec Adam Cooper et Oleg Karpov