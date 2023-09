Gasly : On sait pourquoi l'Alpine souffre à Monza

Moins d'une semaine après le podium de Pierre Gasly à Zandvoort, le retour à la réalité est brutal pour l'écurie Alpine qui a vu ses deux A523 être éliminées des qualifications dès la Q1 au Grand Prix d'Italie. Les séances d'essais libres n'avaient pas laissé une grande impression quant aux performances des hommes d'Enstone, et la première séance compétitive du week-end a confirmé cela.

Gasly et Esteban Ocon ont terminé aux 17e et 18e rangs de cette première partie des qualifications, séparés par trois millièmes de seconde. Pour le premier cité, qui estime qu'il y avait un peu mieux à faire, le manque de performance est criant mais pas surprenant pour l'écurie française.

"On avait déjà vu hier que ça allait être très compliqué aujourd'hui sur une piste pareille", a-t-il déclaré au micro de Canal+. "On a vu nos faiblesses hier, on a essayé d'améliorer quelques petits trucs, mais malheureusement je pense que c'est tout ce qu'il y avait [à extraire de la voiture]. On aurait pu faire un petit peu mieux, j'ai été un peu gêné par Esteban pour commencer mon tour mais ça n'aurait pas changé la face du monde. Malheureusement, on manque juste de performance sur ce tracé."

Interrogé sur les raisons de ce manque de rythme, dans un contexte où un potentiel déficit de performance du moteur Renault est un véritable sujet en Formule 1, le vainqueur du GP d'Italie 2020 s'est montré peu disert sans cacher ce qu'il pensait de la situation : "C'est très clair, on sait pourquoi on est [à ce niveau-là]. Je ne vais pas [m'étendre] là-dessus mais, oui, on a très clairement des difficultés sur ce tracé qu'il faudra améliorer pour la saison prochaine."

Il faut se rappeler qu'on était pas non plus au top à Zandvoort. Esteban Ocon

Quant à Ocon, le constat est le même en plus fataliste, le vainqueur du GP de Hongrie 2021 rappelant que sur un tracé différent la semaine passée, les Alpine n'avaient pas vraiment brillé non plus lors des qualifications : "On a manqué de performance, en général, depuis le début. C'est clair que c'est un week-end compliqué pour l'instant, pour nous. Il faut que l'on continue à se concentrer sur nous et à essayer de trouver les raisons [pour lesquelles] on n'est pas aussi rapides qu'on devrait ce week-end."

"J'espère qu'on va pouvoir faire quand même une bonne course et essayer de remonter malgré le manque de performance. Il peut encore se passer beaucoup de choses en course et on peut peut-être remonter près des points ou dans les points."

Interrogé sur le manque de constance d'Alpine, il a ainsi ajouté : "Ça dépend des circuits. Il y a pas mal de choses qui font que ce circuit ne va pas pour notre voiture, ça c'est clair. Il y a des circuits qui fonctionnent plutôt bien. Mais bon, il faut se rappeler qu'on était pas non plus au top à Zandvoort, on était en dehors de la Q2 [Ocon avait été éliminé en Q1 et Gasly en Q2, ndlr], en dehors des points [avant de démarrer la course]. Il faut qu'on fasse mieux et qu'on se concentre sur ça."