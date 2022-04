Gasly s'attend à "beaucoup de stratégies différentes"

Si l'AlphaTauri de Pierre Gasly était bien placée durant les séances d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, le Français n'a pu décrocher que le neuvième temps en qualifications, à une seconde du meilleur temps de Sergio Pérez, poleman surprise à Djeddah.

Il est néanmoins nécessaire de préciser que Gasly n'a pas roulé dans les meilleurs conditions : au-delà de l'accident de Mick Schumacher ayant interrompu la séance pendant près d'une heure, le pilote AlphaTauri a passé les vingt dernières minutes des EL3 sur la touche en raison d'un problème de transmission.

"Franchement, c'était pas simple", a-t-il d'abord lancé au micro de Canal+. "On n'a pas fini les EL3 et, du coup, je n'ai pas pu avoir la meilleure préparation pour la qualif. Après, c'était une qualif compliquée, avec un long temps d'arrêt : on est repartis juste pour un tour après une heure sans rouler. C'est toujours des moments qui sont un peu chauds, mais ce sont des moments que j'apprécie. En Q3 on a fait le job, c'est archi serré, on finit à un ou deux dixièmes de la cinquième place [186 millièmes, ndlr]. Je pense qu'aujourd'hui [en qualifications], c'est là où on se situe"

Gasly n'améliore son meilleur résultat en qualifications cette saison que d'une place donc, puisqu'il s'élançait dixième au GP de Bahreïn, il y a une semaine. Le Français estime néanmoins qu'il est possible de gagner davantage de positions en course compte tenu du comportement des pneus sur le circuit de Djeddah. Les équipes souffrent toutes d'une forte dégradation des gommes Pirelli ce week-end, ce qui pourrait diversifier les stratégies et créer ainsi des opportunités de remontée.

"L'important, c'est qu'on part dans une bonne position pour demain", a ajouté Gasly. "Je pense qu'en course, ça va vraiment être intéressant. Ce qu'on a vu en EL2 [concernant] la dégradation, c'est qu'il y en a beaucoup pour tout le monde. Je pense que demain, on aura beaucoup de stratégies différentes et il va falloir être intelligent avec ça parce que je pense qu'il y aura des opportunités à saisir."