Gasly attend la pluie à Monaco : "J'ai les images de Panis en tête"

On avait quitté Pierre Gasly sur une énorme frustration à Barcelone le week-end dernier, le voici arrivé à Monaco avec une approche et une ambition intactes. En manque de points au championnat, où il est devancé par son coéquipier Yuki Tsunoda, le Français espère vivre enfin un week-end serein, même si les rues de la Principauté ne constituent peut-être pas le meilleur endroit pour cela !

"Il faut vraiment qu'on arrive à avoir des week-ends clean", insiste-t-il ce jeudi. "Pour le moment, les six week-ends qu'on a eus, ce sont six week-ends où il nous arrive toujours des bricoles : soit des pépins mécaniques, soit des incidents en course. C'est vrai que ça nous impacte sur le résultat final le dimanche. C'est clairement là-dessus qu'il faut se concentrer. Aujourd'hui, on est conscients que notre performance n'est pas au niveau de l'année dernière, pas au niveau qu'on souhaiterait. Il y a beaucoup d'écuries qui ont fait des progrès. Mais à côté de ça, comparé à l'année dernière, on ne s'aide pas tous les week-ends avec ce qu'on fait et les pépins qu'on a."

"Ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu les meilleurs tests hivernaux de toute l'histoire de l'écurie, donc si on était confiants sur un truc, plus que la performance, c'était notre fiabilité", poursuit-il. "Et pour l'instant, je dirais que ça a été notre point faible depuis le début de l'année. La performance, c'est une chose, avec un nouveau règlement ça redistribue les cartes et après il faut savoir être patient. Bien sûr, ce n'est jamais amusant quand je vois que l'année dernière on se bagarrait pour des sixième ou septième places et que cette année on a plus rétrogradé dans le milieu du peloton."

Les évolutions, pas pour demain !

AlphaTauri doit notamment composer avec une AT03 qui n'a pas encore évolué depuis le début de la saison, mais Pierre Gasly insiste sur la nécessité absolue d'être beaucoup plus efficace avec le matériel déjà à disposition. "Pour la performance, il va falloir être patient et attendre d'avoir des améliorations sur la voiture, ça ne va pas arriver demain", prévient-il. "Avoir des week-ends propres et sans problèmes, c'est quelque chose que l'on peut faire dès aujourd'hui en essayant de minimiser le nombre d'erreurs que l'on peut faire de notre côté."

"De l'intérieur, on connaît les raisons pour lesquelles on n'a pas marqué de points", rappelle-t-il. "Je pourrais avoir facilement 12 ou 14 points de plus, avec Bahreïn et Miami. Malheureusement, c'est comme ça. C'est sûr que c'est embêtant, au bout d'un moment ça devient un petit peu ennuyant parce que je veux scorer. C'est bien d'être rapide en essais libres, en qualifs, mais au final ce sont aussi les points qui comptent. Mais il n'y a pas de secret, il faut continuer à travailler et je sais que ça va payer à un moment donné, même si c'est plus compliqué. Ce ne sera peut-être que des petits points, mais mon approche et mes ambitions ne changent pas. Je continue à essayer de tirer l'écurie vers le haut parce qu'on en a besoin, et on a plus de concurrence que l'an dernier."

Le soleil brille à Monaco ce jeudi, mais ça pourrait ne pas durer...

Le discours n'a donc pas changé depuis l'arrivée du Grand Prix d'Espagne, mais la motivation est plus que jamais au rendez-vous. Surtout, enchaîner rapidement avec un Grand Prix aussi particulier que celui de Monaco accroit l'enthousiasme de Pierre Gasly. Encore plus lorsqu'il jette un œil aux prévisions météorologiques, qui annoncent de forts risques de pluie pour dimanche sur le Rocher.

"Je suis excité à fond ! J'ai les images de Panis en tête, c'est la seule chose", confesse-t-il. "C'est compliqué, mais moi je le vois plus comme une opportunité. On sait, s'il fait sec et une fois que la qualif est faite, qu'à deux places près c'est assez limité. Un Grand Prix sous la pluie à Monaco ça fait déjà un moment qu'on en a vu un. Avec ces voitures-là, sur le sec ce sera compliqué mais sous la pluie ça va être quelque chose d'assez sport. Mais je suis excité par le challenge. On n'a roulé qu'à Imola sous la pluie, mais du fait de la réglementation c'est un peu plus compliqué qu'auparavant. Sur une piste comme Monaco ça peut être un peu folklorique. La voiture est plus lourde, plus raide, et on a moins d'amortissement. Le grip mécanique est un petit peut réduit par rapport aux années précédentes. "

Propos recueillis par Erwin Jaeggi