Gasly s'attend à un retour à la normale en Espagne

Le Grand Prix du Portugal dans son ensemble a été très compliqué pour AlphaTauri. Sur le circuit de Portimão, Yuki Tsunoda n'a guère brillé et n'a jamais eu une chance réaliste d'intégrer le top 10. Pierre Gasly s'en est chargé en décrochant la neuvième position en qualifications, un résultat décevant si on le compare aux deux cinquièmes places de Bahreïn et d'Imola. En course, le pilote tricolore a un temps erré hors de la zone des points pour finalement s'offrir la dixième place en dépassant un Carlos Sainz à l'agonie avec ses pneumatiques dans l'avant-dernier tour.

AlphaTauri n'a donc décroché qu'un seul point au Portugal, ce qui représente son plus mauvais score depuis le début de la saison. Interrogé par Motorsport.com, Gasly révèle que l'écurie s'attendait à vivre un week-end difficile compte tenu des nombreux virages lents de Portimão, qui ne mettent pas l'AT02 en valeur. "Nous avons terminé à peu près où nous nous attendions, légèrement mieux parce que j'ai réussi à dépasser Carlos en fin de course et à obtenir un point", commente-t-il. "Donc évidemment, ce n'est pas beaucoup, mais c'est le maximum que nous pouvions atteindre ce week-end."

"Cela a été difficile, nous avons eu beaucoup de mal sur cette piste avec tous les virages à basse vitesse. C'est un domaine qu'il faut améliorer, nous le savons depuis les essais de pré-saison", poursuit Gasly. "Et maintenant, nous avons la preuve que nous sommes plus en difficulté que nos principaux rivaux. Au moins cela nous donne une direction claire dans le développement."

Le Français s'attend néanmoins à ce qu'AlphaTauri soit plus compétitif à Barcelone, un circuit renforçant les qualités de la monoplace. Une fois cette date passée, la Formule 1 posera ses valises à Monaco, le circuit le plus lent du calendrier, où la vitesse moyenne sur un tour est d'environ 170 km/h. Comme l'explique Gasly, l'écurie transalpine est grandement préoccupée par le Grand Prix sur le Rocher.

"Je suis certain que nous allons avoir un meilleur rythme [en Espagne]", assure Gasly. "Il y a beaucoup plus de virages à grande vitesse et à vitesse moyenne mais le dernier secteur sera assez délicat. Et Monaco arrive rapidement et je ne pense pas que nous disposerons de mises à jour majeures. Donc il faudra composer avec le package que nous avons déjà et trouver un moyen de changer un peu les réglages pour ce genre de circuit. Clairement, il y aura du travail à faire."

Par mesure d'économie, en raison de la pandémie de COVID-19, un gel des châssis 2020 a été appliqué en catégorie reine. Cependant, les performances de l'an passé ne sont plus les mêmes. Ainsi, Pierre Gasly relève plusieurs différences entre l'AlphaTauri AT01 l'ayant conduit à la victoire sur le circuit de Monza et l'AT02 qu'il pilote cette année.

"Il y a un peu moins d'adhérence, donc on glisse un peu plus, on ne peut pas freiner aussi fort sinon on se bloque les roues", explique le Français au sujet de la monoplace de 2021. "Vous ne pouvez pas garder autant de vitesse [qu'en 2020], sinon l'avant n'accroche pas. La traction est aussi légèrement plus délicate. Nous ne parlons pas de beaucoup, mais à la fin du tour, on perd deux ou trois dixièmes. Et puis, au bout de 67 tours, c'est 15 secondes. C'est l'écart que nous devons combler."

