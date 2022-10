Dans le "barbecue", Gasly n'est "jamais sorti aussi vite" d'une F1

L'une des images de la première journée du Grand Prix de Singapour 2022 a été celle de l'impressionnant et soudain début d'incendie sur l'AlphaTauri AT03 de Pierre Gasly. Alors que la voiture était poussée par ses mécaniciens dans son garage, des flammes ont jailli d'une zone située près de l'entrée d'air au-dessus de la tête du pilote. Après quelques instants d'hésitation, un homme de la structure italienne et un mécanicien Aston Martin sont intervenus pour l'éteindre.

Dans ce laps de temps, le Français s'est rapidement extrait de son cockpit. Interrogé après la journée sur ce "coup de chaud" inattendu, Gasly a lancé avec le sourire : "Je dois dire qu'entre le moment où je l'ai vu et le moment où je suis sorti, je pense – c'est ce que j'ai dit à mes mécaniciens – ne jamais être sorti aussi vite qu'aujourd'hui."

"On a connecté un appareil pour l'essence et quelque chose s'est mal passé parce que dans ces conditions, il est légèrement différent de d'habitude", a-t-il expliqué concernant ce qu'il s'était passé, et qui a un temps laissé craindre un feu déclenché sortant de la boîte à air elle-même, et donc venant du moteur. "Au final, ça a juste brûlé un peu de peinture."

Pour Canal+, il a ajouté : "On ne m'a pas prévenu, mais j'ai juste vu à la tête des mécanos qu'il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas et après j'ai vu les flammes dans les rétros et de la fumée donc j'ai rapidement compris qu'il fallait sortir du barbecue. En termes de procédure, ce qu'ils ont fait quand je suis rentré au box... Il y a quelque chose, dans ces conditions-là, qu'on n'aurait pas forcément dû faire, mais rien d'inquiétant."

Invité ensuite à s'exprimer sur l'aspect sportif, lui qui a pu revenir en piste et finir la séance au 14e rang, un peu moins de huit dixièmes devant Yuki Tsunoda, le vainqueur du GP d'Italie 2020 n'a pas caché les difficultés (attendues) de son équipe : "Pour l'instant, on est clairement pas très bien, on est loin du top 10."

"On voit qu'il y a des écarts qui sont quand même importants par rapport aux derniers week-ends. Donc je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour demain et c'est vrai que ça n'a pas été une journée facile pour moi comme pour Yuki. On n'a pas pu rouler et faire autant de choses qu'on aurait aimé donc on va avoir une soirée assez intense pour aller chercher de la perfo pour demain."

Concernant le retour sur la piste bosselée de Singapour avec les très sensibles F1 version 2022, Gasly a reconnu que les choses avaient clairement empiré dans ce domaine. "Beaucoup plus bosselé que les années précédentes de notre côté, donc, oui, je dois dire que les EL1 ont été assez mauvais en termes de pilotage. Je ne sais pas si c'était la même chose pour tous les pilotes. Mais de ce que je me souviens, c'était effectivement bosselé, mais beaucoup moins qu'avec ces voitures."

