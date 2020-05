Gasly a choisi son casque pour débuter la saison

Début mai, Pierre Gasly a lancé sur les réseaux sociaux un concours pour permettre à ses fans d'imaginer le design de son casque pour le premier Grand Prix de la saison 2020. Le début de celle-ci a été ajourné en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus et la F1 espère désormais lancer son championnat début juillet en Autriche. Le Français a recueilli énormément de propositions, parmi lesquelles il a dû faire son choix. C'est la création de LitzelArt qui l'a emporté et qui sera arborée par le pilote de l'écurie AlphaTauri.

Le concept retenu s'articule autour de l'inscription "Full Gas" figurant au niveau du menton. Depuis cette devise sans équivoque, l'énergie se propage vers l'ensemble du casque avec des motifs dynamiques et très colorés. Les teintes retenues sont le fushia et le bleu et puisent leur inspiration dans la mode relancée sur les maillots de l'équipe des Miami Heat en NBA.

Ce design principal a été retenu, tandis que Pierre Gasly envisage d'autres changements au fil de la saison, d'autant que la réglementation s'est assouplie cette année et n'imposera plus à chaque pilote de conserver le même style de casque tout au long du championnat. "Je voulais quelque chose de différent et de nouveau", explique-t-il. "Merci pour tous vos designs, beaucoup d'entre eux étaient étonnants et j'utiliserai certaines de vos idées pour le reste de l'année !"