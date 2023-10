Gasly note "des changements positifs de mentalité" chez Alpine

Pour la deuxième fois de rang, les deux Alpine ont atteint la Q3 en qualifications, cette fois au Grand Prix des États-Unis. Pierre Gasly et Esteban Ocon s'élanceront tous les deux depuis la quatrième ligne dimanche à Austin et peuvent également aborder positivement la journée de samedi, consacrée au sprint.

Septième, Pierre Gasly retient évidemment sa performance, à moins de quatre dixièmes de la pole position de Charles Leclerc. Et pourtant, dans le discours du Français, on ressent clairement un autre motif de satisfaction : celui de poser des bases très importantes au moment de se tourner plus que jamais vers 2024.

"Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui prennent place", estime-t-il au micro de Canal+. "Des changements positifs en termes de mentalité, en termes d'attitude, en termes de réflexion sur ce qu'on fait de bien et pas bien. Et bien sûr les esprits sont tournés vers l'année prochaine, à essayer de comprendre au maximum la voiture qu'on a pour essayer d'aller chercher beaucoup plus la saison prochaine."

Décrivant un samedi "vraiment positif", Pierre Gasly retient aussi la prise de risques et l'agressivité dans le bon sens du terme de l'équipe d'Enstone, résolument décidée à regarder devant elle.

"On prend confiance dans l'équipe, je suis vraiment content de l'approche et du fait d'être assez agressif sur ce que l'on fait", insiste-t-il. "Il y a beaucoup de positif. On a essayé aussi quelques petits trucs sur la voiture, qui ont l'air de bien fonctionner. On finit à un centième de la cinquième place. C'est vrai qu'on regarde toujours devant et c'est extrêmement proche."

"Je pense que l'on arrive à bien optimiser ce qu'on a et on essaie de profiter quand les autres font quelques petites erreurs, comme aujourd'hui Aston Martin avec Alonso. On voit deux ou trois autres voitures qui sont un peu plus loin aussi. De notre côté, on a fait le job avec l'équipe et Esteban, et on va essayer de capitaliser en allant chercher des bons points dimanche."

Huitième de la Q3 à 65 millièmes de son coéquipier, Esteban Ocon dresse lui aussi un bilan positif de ce début de week-end texan.

"On est avec le bon train, on est avec ceux qui vont aller vite devant et on est dans le train pour marquer des bons points dimanche", observe-t-il, toujours au micro de Canal+. "Depuis le Qatar, on rentre en Q3, ce qui est une bonne chose ; ça veut dire que l'on progresse, ça veut dire que l'on fait du bon boulot, c'est bien."