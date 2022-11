Gasly : C'est moi qui ai choisi de mettre les slicks

Bien qu'il ait dû se contenter de la douzième place sur la grille de départ du sprint, Pierre Gasly s'est illustré lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo. Alors que le circuit d'Interlagos, humidifié par une averse dans l'après-midi, s'asséchait en Q1, le pilote AlphaTauri a été le premier à regagner les stands pour troquer ses pneus intermédiaires contre des slicks tendres.

Ce choix lui a permis de sortir de la zone rouge dans laquelle il était tombé et a fini de convaincre ses adversaires de changer de gommes également. Interrogé par Motorsport.com sur ce moment crucial des qualifications, Gasly a révélé qu'il avait pris seul la décision d'enfiler les enveloppes slicks.

"C'était [ma décision]. On m'a demandé quoi mettre [comme pneus] et je savais que c'était limite pour les deux pneus", a-t-il confié à notre micro. "Je savais que ça pouvait être tendu pendant quelques instants au début, mais en restant sur la piste j'ai pu lire un peu mieux les conditions pour la fin [de Q1]."

"Je pense que nous pouvons être satisfaits, nous avons pris les risques que nous devions prendre en Q1, ça a payé, et les conditions ont été un peu plus normales en Q2, tout le monde s'est regroupé. J'ai fait un bon tour, je suis content des tours que nous avons fait. J'ai seulement eu du mal avec les pneus avant, pour les chauffer correctement, dans mon dernier tour. J'ai perdu trop de temps dans le premier secteur et je n'ai pas réussi à améliorer [mon chrono]. Donc il n'y a que ça qui est dommage, j'aurais peut-être pu travailler un peu plus sur le train avant mais j'ai fait de mon mieux et je suis quand même satisfait."

Gasly a également dû s'employer à retenir Fernando Alonso en fin de Q2 : alors que les temps au tour continuaient de chuter en raison de l'amélioration des conditions, le Français a vu Alonso revenir sur ses talons lors de leur ultime tour de chauffe. Aucun des deux ne souhaitait réaliser son tour rapide derrière l'autre, Gasly a donc dû augmenter la cadence et même jouer des coudes pour conserver son avantage, ce qui lui a coûté "un peu" de temps.

"Fernando ne vous laisse jamais de répit, que ce soit aux essais, aux qualifications ou en course", a-t-il lancé. "C'était important pour moi de garder la position en piste parce que nous avons eu du mal avec la mise en température [des pneus], généralement à l'avant. Je savais que si je levais le pied, ce serait encore pire. C'est de bonne guerre, il ne voulait pas lâcher, il avait besoin de faire chauffer ses pneus. Disons que j'aurais fait la même chose à sa place."

Propos recueillis par Adam Cooper