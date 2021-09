Gasly en colère après son élimination en Q2 à Sotchi

Si Pierre Gasly excelle en qualifications depuis le début de la saison, le top 6 lui a déjà échappé trois fois dans l'exercice du tour lancé : à Portimão (neuvième), à Barcelone (douzième) et à Silverstone (douzième). Cette douzième place, c'est celle qu'il occupe également à Sotchi, à l'issue d'une séance qualificative fort décevante pour lui.

Dans des conditions compliquées par la piste humide, Gasly avait pourtant signé un sixième temps prometteur en Q1, mais il n'est pas parvenu à améliorer dans les derniers instants de la Q2. Ayant trouvé une Williams sur sa trajectoire et s'estimant victime d'un mauvais choix pneumatique, il n'est ainsi pas arrivé à atteindre le cap de la Q3.

"Je préfère ne pas trop parler parce que sinon je vais m'énerver et ça ne sert à rien maintenant", lâche Gasly au micro de Canal+. "C'est juste qu'on rate une opportunité énorme. On avait de la perfo, à chaque fois qu'on partait sur les premiers tours ça marchait. Pendant trois tours je demandais à rentrer parce que mes pneus étaient morts, et voilà, on ne l'a pas fait et... je ne comprends pas forcément pourquoi..."

"Ce n'était pas difficile, la seule chose qu'il fallait faire c'était être au bon moment sur la piste avec les bons pneus et on ne l'a pas fait", déplore le pilote AlphaTauri, qui a utilisé un seul train de pneus intermédiaires en Q1 et un autre en Q2. "La voiture était performante ; on avait une voiture pour se qualifier dans le top 5, c'est là où on doit être, c'est là où je devrais me qualifier moi si on fait les choses correctement."

"Mais là, aujourd'hui, on rate une opportunité énorme, il y a Charles [Leclerc] qui part derrière, Max [Verstappen] qui part derrière, et il y a des voitures qui sont devant nous qui ne devraient pas l'être. On n'a juste pas fait un bon travail. De toute façon, de là où on part, on ne peut que remonter, il va falloir trouver un moyen de dépasser."

Les statistiques ne vont pas dans le sens d'un bon résultat ce dimanche : depuis le début de la saison, Gasly marque en moyenne 5,82 points par course lorsqu'il se qualifie dans le top 6, contre 0,67 point dans le cas contraire.

Avec Basile Davoine