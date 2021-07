Gasly comprend "un peu plus" les projets de Red Bull

Si l'on a bien compris qu'il faudrait se montrer patient, et que Red Bull n'a aucune intention de précipiter l'avancée de ses pions, la réflexion suit visiblement son cours dans le giron de la marque au taureau. Jusqu'à présent peu loquace sur son avenir et assurant ne pas disposer lui-même d'éléments de réponse, Pierre Gasly a légèrement changé de ton ce jeudi, à la veille du Grand Prix de Grande-Bretagne. L'indécision n'a pas disparu et la tendance se dessinera plus tard, mais le Français confirme avoir eu une discussion positive avec Helmut Marko il y a deux semaines, en Autriche.

"Nous avons discuté en Autriche, nous avons passé un très bon déjeuner ensemble", confie le pilote tricolore. "Nous avons parlé de beaucoup de choses et c'était vraiment positif de comprendre un peu plus leur opinion et leurs projets, ainsi que la manière dont ils voient l'avenir. Nous sommes encore sous contrat pour quelque temps ensemble. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Je sais qu'ils sont vraiment satisfaits de mes performances et de ce que j'apporte à l'équipe. Je dois rester concentré, puis nous verrons bien. Mais c'était bien de discuter avec lui."

Gasly est en effet sous contrat avec Red Bull pour l'année prochaine, le giron autrichien ayant le pouvoir de décision soit pour maintenir son pilote chez AlphaTauri, soit pour le promouvoir chez Red Bull Racing. Outre ces deux options, la troisième pour le Normand serait de chercher un point de chute ailleurs, mais les destinations encore possibles ne sont pas forcément les plus attirantes du plateau.

Cette semaine, Gasly se satisfera sans doute d'avoir découvert les compliments publics d'un Marko généralement avare sur ce point. Dans une interview publiée sur Motorsport.com, le consultant de Red Bull a notamment souligné à quel point le pilote de 25 ans avait changé depuis son premier passage à Milton Keynes. "C'est le meilleur Gasly que nous ayons vu jusqu'à présent", a-t-il même lancé, avant de préciser toutefois que la question d'un retour chez Red Bull "ne se pose pas" dans l'immédiat.

Rarement épargné par le passé, Gasly ne cache pas avoir apprécié, estimant que les propos à son égard sont "justes". "J'ai progressé avec plus d'expérience, j'ai mûri", rappelle-t-il. "Je connais l'équipe aussi, c'est mieux, je travaille avec eux depuis quelques années. Nous avons de bonnes relations. Nous savons exactement ce dont chacun a besoin. Alors je crois que c'est un commentaire juste."

"Nous verrons bien ce qui se passera l'an prochain. Pour le moment, je me concentre sur moi-même et sur mes performances. J'essaie de ramener autant de points que possible pour l'équipe car nous faisons une très grosse saison, nous nous battons pour la cinquième place, ce qui n'est jamais arrivé à cette écurie. J'espère vraiment que nous y parviendrons en fin d'année. C'est la première priorité, puis nous verrons un peu plus tard dans l'année ce qui se passera l'an prochain."

Avec Adam Cooper