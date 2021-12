Gasly a compris les raisons de sa "pire performance de la saison"

Jusqu'à ce que les feux s'éteignent à Losail, il y a deux semaines, Pierre Gasly avait impressionné. Le Français avait été remarquablement performant en essais libres et, malgré une frayeur en qualifications, avait décroché la meilleure position de départ de sa carrière après l'application des pénalités de Max Verstappen et Valtteri Bottas. Mais le jour de la course, le pilote AlphaTauri a été fantomatique, dégringolant au classement au fil des tours. Dans l'incapacité de remonter malgré une stratégie à deux arrêts lui offrant des pneus plus frais, le Français a franchi la ligne d'arrivée à une décevante onzième place.

Pire encore, AlphaTauri a perdu dans l'affaire la cinquième place du classement général, anciennement codétenue avec Alpine, lorsque l'écurie française a placé ses deux monoplaces dans le top 10, Fernando Alonso terminant sur le podium.

Sans réponse face à cette contre-performance à l'arrivée du Grand Prix du Qatar, Gasly a eu deux semaines pour y réfléchir. Et dans le paddock de Djeddah, qui accueille ce week-end le Grand Prix d'Arabie saoudite, le Français a enfin expliqué ce qui n'avait pas marché : "Nous en connaissons les raisons", a-t-il assuré en conférence de presse au sujet de la déroute de Losail.

"Après avoir bouclé le meilleur samedi de l'année, c'était assez choquant et décevant. Mais le vendredi, nous avions eu des signes sur nos longs relais, ils n'étaient pas performants. En course, nous avons eu d'énormes difficultés avec la gestion des pneus. Nous brûlions la gomme extrêmement vite et après 10 ou 12 tours, nous n'avions plus rien."

"Nous avions du mal [avec les pneus], nous le savions avant le début du week-end. Mais nous ne nous attendions pas à connaitre autant de difficultés en course. Nous avons réalisé la pire performance de la saison. C'est décevant mais nous avons appris des choses, maintenant nous sommes prêts à affronter ces deux dernières courses et à essayer d'obtenir le meilleur résultat possible."

Compte tenu du caractère rapide du circuit de Losail, les pneumatiques ont été particulièrement sollicité en course. Certaines équipes, dont Alpine et Aston Martin, ont tenté le pari risqué de n'effectuer qu'un seul arrêt mais AlphaTauri, qui a terminé derrière ses deux rivaux, n'a jamais envisagé une telle stratégie.

"En arrivant au Qatar, sur un nouveau circuit, nous pouvions voir via nos chiffres que c'était un circuit à haute intensité, avec beaucoup de virages rapides", a poursuivi Gasly. "D'habitude, cela ne nous convient pas. Mais nous ne nous attendions pas à être autant en difficulté. Pour nous, [la stratégie] à un arrêt n'était pas possible. Il y a certaines choses que nous aurions pu améliorer mais, dans l'ensemble, nous étions trop lents et les pneus se dégradaient trop vite."