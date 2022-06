Gasly : "Je compromets ma santé pour la performance"

Qu'il s'agisse du marsouinage ou du frottement du plancher sur le sol, les nouvelles monoplaces de Formule 1 sont particulièrement instables en raison de l'effet de sol et des réglages de hauteur de caisse extrêmes pour maximiser l'appui aérodynamique. Depuis les essais de pré-saison, les pilotes de la grille sont particulièrement secoués au volant de leur bolide et après huit Grands Prix, cela commence à laisser des traces...

Au GP d'Azerbaïdjan, où des vitesses supérieures à 330 km/h sont atteintes en ligne droite, la plupart des pilotes se sont plaints d'une tenue de route exécrable. Pierre Gasly a été l'un d'entre eux, le Français estimant n'avoir jamais autant souffert après un week-end de course.

"Je dois trouver quelqu'un pour me faire un massage parce que, clairement, je suis très tendu", a-t-il indiqué. "Durant tout le week-end, tous les matins, je n'ai jamais jamais été aussi tendu aux cervicales et sur le haut du corps. Depuis ma première course en F1, ça n'avait jamais été aussi brutal que sur ce circuit [cette année]. C'est évidemment lié aux réglages, nous savions en arrivant ici que nous allions être très agressifs. Mais ça a été très intense."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Soucieux de l'état de santé de ses pilotes, AlphaTauri a envisagé de sacrifier de la performance à travers les réglages pour atténuer les rebonds et autres vibrations. Toutefois, Gasly a expliqué qu'il avait refusé un tel compromis, préférant souffrir au volant d'une voiture dont il sait qu'elle a été réglée pour être la plus rapide possible. Le Normand a cependant fait un appel du pied à la FIA pour que celle-ci intervienne et ne laisse pas aux équipes la responsabilité de ce compromis.

"Ce n'est pas sain, ça c'est sûr", a-t-il ajouté. "J'ai fait une séance de kiné avant et après chaque séance, juste parce que mes disques [vertébraux] en souffrent. On n'a littéralement pas de suspension, ça frappe directement la colonne vertébrale. Évidemment, l'équipe me dit qu'elle peut faire un compromis avec les réglages [mais] je compromets ma santé pour la performance. Je le ferai toujours, parce que je suis un pilote et je veux toujours avoir la voiture la plus rapide possible."

"Mais je ne pense pas que la FIA devrait nous mettre dans une position où l'on doit choisir entre la santé et la performance. Pour le moment, c'est assez délicat, et ce n'est clairement pas tenable. C'est ce dont nous avons parlé lors du briefing des pilotes, nous avons alerté [la FIA] sur ce problème et essayé de leur demander de trouver des solutions pour que nous ne finissions pas avec une canne à 30 ans."

Au-delà de la potentielle dégradation accélérée de la santé des pilotes, la mauvaise tenue de route des F1 actuelles pose également un problème de sécurité. George Russell, qui pilote l'une des voitures les plus instables de la grille, a fait part de ses craintes à ce sujet, annonçant qu'un accident grave se produirait prochainement si rien n'était fait.

Gasly a donné un aperçu lugubre du pilotage cette saison : "Les rétroviseurs tremblent vachement parce que les vibrations se propagent sur la voiture, c'est comme des ondes de choc. La visibilité devient vraiment mauvaise et, parfois, la voiture bouge toute seule juste parce que le volant tremble. À ces vitesses, ce n'est pas simple mais j'espère qu'ils peuvent… Je ne pense pas qu'ils puissent arranger ça avant la fin de la saison, mais j'espère que ce sera le cas pour l'an prochain."