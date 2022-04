Gasly "content" de marquer des points dans "un week-end compliqué"

AlphaTauri n'avait clairement pas la voiture la plus rapide ce week-end, au Grand Prix d'Australie. Dès les essais libres du vendredi, Pierre Gasly avait pointé du doigt le rythme supérieur de ses adversaires dans le milieu de grille, et cela s'est confirmé le lendemain avec une élimination en Q2. Le Français est néanmoins parvenu à convertir sa onzième place sur la grille de départ en neuvième position au drapeau à damier, ajoutant donc deux points de plus à son compteur.

Malgré les abandons de Carlos Sainz et Max Verstappen, partis devant lui, Gasly n'a pas été aidé par les rebondissements en course. Comme ce fut le cas à Djeddah, au GP d'Arabie saoudite, le pilote AlphaTauri a été l'un des premiers à s'arrêter au stand, quelques instants avant une neutralisation. En conséquence, il a perdu plusieurs positions sur ses adversaires qui se sont arrêtés sous Safety Car et a dû cravacher pour remonter.

"Pour nous il y a eu pas mal de rebondissements", a-t-il commenté sur Canal+ après la course. "J'ai fait un super départ, un super premier tour, où j'arrive à gagner deux places, donc on était assez contents. Après, ça fait le deuxième week-end d'affilée où l'on s'arrête au stand et le SC sort deux tours après, et je me retrouve en 14e position. De là, c'est pas top. On a réussi à aller se bagarrer pour aller chercher ces deux points mais dans l'ensemble, je suis content de repartir avec des points car c'était un week-end compliqué pour nous."

Gasly a notamment passé dix tours à essayer de se défaire de Lance Stroll, qui était parvenu à remonter jusqu'au top 10 au prix d'une stratégie décalée. Si le Français est sorti vainqueur de ce duel, il a aussi perdu du temps sur Esteban Ocon, lui même aux prises avec Alexander Albon.

Pierre Gasly a longtemps klaxonné derrière Lance Stroll

Mais la lutte avec un Stroll moins rapide n'a pas été frustrante, bien au contraire ! "Ça ne m'a pas dérangé, c'était la partie la plus amusante de la course. C'était une bataille intense, assez dure. Mais j'ai réussi à la gagner donc je suis assez content de ça", a-t-il expliqué.

AlphaTauri a très peu touché à l'AT03 depuis le début de la saison toutefois, comme l'a précisé Gasly, l'écurie italienne prévoit d'apporter de nouvelles pièces pour sa course à domicile, à Imola, dans deux semaines. Sur Canal+, il a ajouté : "Depuis le début de la saison il n'y a pas eu grand-chose, donc là à Imola on a prévu d'apporter quelques nouveautés. Comme la plupart des écuries, de ce que j'ai pu entendre. Il va falloir voir ce que ça donne. Après, on continue de travailler de notre côté, on voit que les autres s'améliorent et c'est à nous de bien travailler."