Gasly "très content" de séparer les deux Mercedes

Le déclic pour Pierre Gasly ? Frappé par la malchance et peu aidé par une monoplace peu performante sur le début de saison, le Français a signé son meilleur résultat en qualifications, avec la sixième place à Bakou. Cette performance est d'autant plus savoureuse quand on se rappelle sa dernière sortie dans cet exercice : piégé par le drapeau rouge provoqué par son coéquipier Yuki Tsunoda à Monaco, Gasly avait pris le drapeau à damier, l'empêchant de disputer un dernier tour. Le Français était alors éliminé dès la première phase des qualifications, ruinant le reste de son week-end.

Mais en Azerbaïdjan, Gasly est passé au travers de tous les pièges du samedi : le drapeau rouge provoqué par l'accident de Lance Stroll en Q1 ainsi que le jaune, déployé après le tout droit de Fernando Alonso quand tous les pilotes tentaient d'améliorer leur tour, n'ont pas déstabilisé le pilote AlphaTauri. Dans un week-end où les quatre premières places sont réservées aux Red Bull et aux Ferrari, la sixième position décrochée par le Normand est un véritable soulagement.

"On peut être très content de séparer les deux Mercedes", s'est réjoui Gasly après la qualification. "On est un dixième derrière Russell et un devant Lewis [Hamilton], donc c'était vraiment une bonne qualif. Je suis content d'avoir réussi à me concentrer sur la séance, ne pas faire d'erreur et rester en dehors des embûches tout au long de la séance pour aller chercher notre meilleure qualif de l'année."

Bakou est un circuit qui avait bien réussi à Gasly en 2021, puisque le pilote AlphaTauri y avait signé son meilleur résultat de la saison avec un surprenant podium. Dans un Grand Prix qui peut vite devenir fou (les éditions 2017, 2018 et 2021 en sont la preuve), le Rouennais peut nourrir de grands espoirs et profiter de sa position au départ pour définitivement lancer sa saison.

"J'espère qu'il pourra se passer beaucoup de choses, comme l'année dernière, ce serait bon. On a fait des choix stratégiques un peu différents des autres, on a gardé qu'un seul pneu dur, la plupart des autres en ont deux. Il va falloir voir ce que ça va donner en termes de dégradation et de stratégie pour la course. Pour l'instant, le plus important, c'est de faire un week-end simple, essayer de ne pas faire d'erreur et de ne pas se compliquer nous-mêmes le week-end. Pour l'instant c'est ce qu'on a réussi à faire donc je suis satisfait. Maintenant, il va falloir finir le travail demain."

Sans incident aux avant-postes, Gasly aura du mal à aller chercher un nouveau podium, mais pourrait se maintenir en tête du peloton avec une unité de puissance Red Bull en grande forme dans le dernier secteur. Avec seulement six points au compteur, le Français a l'occasion de se rattraper et d'enfin lancer sa saison. Rendez-vous demain à 13h pour le départ.