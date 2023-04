Gasly demande encore du temps à Alpine pour s'adapter

Pierre Gasly a quitté le giron Red Bull en fin de saison dernière, après avoir passé l'intégralité de sa carrière en Formule 1 dans les écuries de l'entreprise qui l'a pris sous son aile, pour remplacer Fernando Alonso chez Alpine. Le début de saison de l'écurie française ne correspond pas aux attentes d'une structure qui visait un rapproché avec le top 3, et le vainqueur du GP d'Italie 2020 a même connu un coup d'envoi plutôt brutal en étant éliminé dès la Q1 à Bahreïn.

Les choses sont allées mieux par la suite : il a pris la neuvième place de la course de Sakhir le lendemain, avant de connaître un week-end plus constant à Djeddah, où il a à nouveau terminé neuvième, derrière Esteban Ocon. Toutefois, il demeure encore insatisfait de ses performances.

Évoquant les débuts de Gasly au sein du constructeur basé à Enstone, Otmar Szafnauer a révélé que le pilote avait demandé de la patience de la part de son employeur afin de pouvoir parfaire sa compréhension des réglages et son adaptation à l'équipe d'ingénierie.

S'exprimant ce vendredi, le directeur d'Alpine a déclaré : "Il est nouveau et ça prend du temps. Il apprécie l'écurie, il aime son équipe d'ingénieurs et de mécaniciens, et nous l'aimons bien. Il est rapide, mais il lui faudra du temps pour tirer le maximum de la voiture et il doit encore se sentir à l'aise avec nous. Je lui ai parlé après la dernière course [en Arabie saoudite] et il m'a dit : 'Écoute, donne-moi encore quelques courses et je pourrai gagner quelques dixièmes'."

Pierre Gasly en conférence de presse.

Interrogé sur l'origine de ces gains potentiels, Szafnauer a ajouté : "Je pense qu'il s'agit simplement d'une meilleure compréhension entre le pilote et l'équipe d'ingénieurs pour régler la voiture comme il l'aime."

Évoquant pour sa part son début de campagne 2023, Gasly a déclaré : "Je ne dirais pas que je suis satisfait parce que nous voulons évidemment nous battre plus haut sur la grille et j'ai l'impression que jusqu'à présent nous sommes un peu dans le no man's land derrière le top 4. J'avais plus ou moins le milieu de peloton derrière moi, même si c'est serré, mais nous sommes toujours en chasse et nous essayons de nous rapprocher de ces équipes de tête. De manière générale, je pense que c'est un bon début, un début correct, mais en tant qu'équipe nous voulons nous battre pour de plus gros points."

"Ce n'est qu'une question de temps avant de voir de nouvelles pièces arriver sur la voiture et, évidemment, il y a aussi un aspect de compréhension entre l'équipe et moi, pour vraiment comprendre ce dont j'ai besoin dans une voiture afin d'en tirer le maximum. Cela ne fait que deux courses [que je suis chez Alpine} et comme je l'ai dit, c'est correct ; toutefois, d'une manière générale, la performance globale n'a pas été aussi bonne que ce que nous visons, et nous allons travailler pour l'améliorer au cours des prochaines courses."

Avec Matt Kew