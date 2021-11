Installé au 2e rang, Gasly veut se battre avec McLaren et Ferrari

Deuxième en Essais Libres 1 de jour, deuxième en Essais Libres 2 de nuit : Pierre Gasly a débuté de façon idéale la première journée de la Formule 1 au Grand Prix du Qatar, sur l'inédit Circuit International de Losail. Pas une mince affaire au vu du niveau affiché par la concurrence et des difficultés inhérentes à un tracé sale et compliqué techniquement, ni la promesse d'un résultat étincelant à venir, mais le signe d'un week-end qui démarre presque idéalement pour le pilote AlphaTauri.

Presque, car il y a évidemment encore du travail à faire, notamment au niveau de l'équilibre. "C'était super. P2 dans les deux sessions. C'est un très, très bon vendredi, le meilleur de la saison jusqu'à présent. Donc oui, c'était super. En fait, à l'intérieur de la voiture, ce n'est pas si facile dans ces conditions. Donc je ne peux pas dire qu'on a l'impression de voler, mais le temps au tour est vraiment bon. C'est donc un point positif, mais je pense qu'en termes d'équilibre, nous pouvons faire encore mieux pour demain. Nous allons donc essayer de travailler là-dessus."

Toutefois, il n'est évidemment pas question de s'enflammer pour le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 : la lutte n'est (normalement) pas avec Mercedes et Red Bull Racing, mais bien avec Alpine en premier lieu pour la cinquième place chez les constructeurs. Et éventuellement, au Qatar, avec Ferrari et McLaren si le niveau de performance se confirme.

"Non, je pense que nous devons être objectifs. Nous savons que Red Bull et Mercedes accélèrent toujours considérablement le rythme le samedi et le dimanche. Donc, je veux dire, ils ne sont clairement pas la cible. Nous ferons évidemment du mieux que nous pouvons, et si nous pouvons être devant eux, ce sera évidemment très agréable. Mais non, l'objectif principal pour nous est Alpine. Et nous allons essayer de nous battre avec les McLaren et les Ferrari, mais jusqu'à présent nous sommes très compétitifs. Et oui, je suis excité de voir ce que nous pouvons faire demain."