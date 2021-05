Dans un milieu de peloton toujours aussi serré, la moindre erreur se paie immédiatement très cher. Pierre Gasly l'a expérimenté à ses dépens ce dimanche en se pénalisant lui-même avant l'extinction des feux, se rendant coupable d'un mauvais positionnement sur la grille, puisqu'il était trop avancé par rapport à son emplacement et voyait ses deux roues avant dépasser de la ligne blanche.

Sanctionné de cinq secondes de pénalité par les commissaires après la relance faisant à la suite du Safety Car pour l'abandon de son équipier, le Français a ainsi perdu un temps précieux lors de son premier passage au stand avant un second arrêt lent en fin d'épreuve au moment de chausser les pneus tendres. Une décision qui a toutefois permis à l'AlphaTauri rescapée de remonter dans la hiérarchie pour aller accrocher le point de la dixième place, franchissant la ligne d'arrivée dans les échappements de l'Alpine d'Esteban Ocon qui n'aurait sans doute pas pu résister un tour de plus.

Au moment de s'exprimer au micro de Canal+, c'est la frustration de la pénalité et du temps perdu qui l'emportait face à la satisfaction de la remontée et du point pris. "Franchement, c'est complètement idiot de ma part et je m'en veux parce qu'on finit à un dixième de la neuvième place. Du coup, je perds un point, donc non... C'est complètement stupide de ma part."

"Après voilà, c'est un mauvais jugement et je vais faire plus attention sur les prochaines courses. Je pense que par rapport au début de course, [à là] où on s'est retrouvé, de remonter et de finir dans le top 10 c'est bien. En termes de performances, ce n'est pas là où l'on veut être."

"Se remettre un peu en question"

Les performances, et notamment vis-à-vis des adversaires directs, sont une préoccupation pour Gasly, qui estime que son écurie n'a pas su faire les mêmes progrès que d'autres autour d'elles et va devoir se réveiller dès Monaco.

"Monaco, c'est un de mes circuits préférés, donc vraiment hâte d'y être et puis de retourner en France pour courir. Ça va faire plaisir, il va y avoir un peu de public. Après, c'est vrai que pour nous ça a été plus compliqué sur les deux dernières courses, avec les Alpine, Ferrari, McLaren qui ont l'air d'avoir fait un step et nous on n'a pas vraiment amélioré, donc il va falloir travailler et se remettre un peu en question, et voir comment on peut arriver en étant plus compétitifs à Monaco."

