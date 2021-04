Pierre Gasly continue de surfer sur une bonne vague en Formule 1. Le pilote AlphaTauri n'a plus été éliminé en Q2 sur le sec depuis le Grand Prix du Portugal 2020 et a fini six fois dans les points lors de ses dix dernières courses. Dans le paddock, ces performances en hausse ravivent un vieux débat, celui sur le passage du Français dans l'écurie mère.

En 2019, Gasly avait été promu chez Red Bull pour remplacer Daniel Ricciardo. Cependant, en douze Grands Prix, le pilote a déçu. Contrairement à l'Australien, auteur de sept victoires avec l'écurie autrichienne, Gasly s'est tenu loin des podiums et a souffert de la comparaison avec Max Verstappen, si bien que l'équipe a décidé de se passer de ses services avant la fin de l'année, le rétrogradant chez Toro Rosso, aujourd'hui devenu AlphaTauri.

Les déboires de son remplaçant, Alexander Albon, auraient pu permettre au Français de saisir une deuxième chance. Or, pour la première fois depuis 2007, c'est un pilote extérieur au programme Red Bull qui a été retenu en 2021. La signature de Sergio Pérez témoigne donc qu'un retour du vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 est pour le moment exclu.

Comme ce fut le cas pour un autre pilote français, Esteban Ocon chez Mercedes, on peut alors se demander si l'avenir de Gasly ne devrait pas se faire hors d'un programme appartenant à une grande écurie. Interrogé par Motorsport.com sur la possibilité de sortir du giron Red Bull pour assurer le développement de sa carrière sur le long terme, Gasly a expliqué qu'il n'avait qu'un seul objectif, celui du titre mondial, et espère encore le réaliser avec Red Bull.

"Je suis en Formule 1 pour me battre au sommet", assure-t-il. "Je travaille chaque jour pour être le meilleur pilote possible afin de me battre un jour pour le titre mondial et me battre plus régulièrement pour les podiums et les victoires. C'est l'objectif ultime."

"J'espère que cela arrivera avec Red Bull", ajoute-t-il. "Je suis en Formule 1 grâce à Red Bull, donc je leur suis vraiment reconnaissant. Pour le moment, je suis toujours sous contrat avec eux, donc vous savez quel est l'objectif. S'il y a une volonté de travailler ensemble, évidemment, j'en serai très heureux. Et s'il n'y a pas cette volonté, alors il y aura d'autres options. Mais je pense que pour l'instant, le plus important est d'être compétitif, de réaliser de bonnes performances et de signer de bons résultats. Nous verrons plus tard pour les opportunités."

Au terme des deux premières courses de la saison 2021, Pierre Gasly pointe à la neuvième place du classement général mais a manqué de réussite jusqu'à présent. Un accrochage en début de course à Bahreïn l'a envoyé au fond du classement et un mauvais choix stratégique sous la pluie d'Imola l'a mis en difficulté lors de la première moitié du Grand Prix d'Émilie-Romagne, achevé malgré tout en septième position.

"Le week-end dans son ensemble a été très positif mais le dimanche n'était clairement pas une course très bien exécutée de notre côté", reconnaît le pilote AlphaTauri au sujet du GP d'Émilie-Romagne. "Je pense que nous pouvons être satisfaits de notre septième place, compte tenu de notre début de course. Nous sommes évidemment déçus dans l'ensemble car nous sommes partis en cinquième position et je cherchais à faire une course propre et à obtenir le plus de points. Nous avons eu de la chance avec le drapeau rouge et après cela, j'ai essayé de récupérer quelques positions mais ça n'a pas été facile pour nous."

