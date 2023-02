Gasly a un état d'esprit "complètement différent" chez Alpine

En 2023, Pierre Gasly relève un nouveau défi chez Alpine F1 Team après neuf ans au sein de la famille Red Bull. Neuf années lors desquelles le Français a gravi les échelons des séries junior, a fait ses débuts avec Toro Rosso, a été promu chez Red Bull Racing et a été presqu'aussitôt renvoyé à Faenza, où il a remporté sa première victoire dans l'élite.

Le passage de Gasly à Milton Keynes, lors de la première moitié de saison 2019, s'était mal passé. Le jeune tricolore avait eu deux accidents en essais hivernaux et n'était jamais parvenu à se hisser au niveau de son redoutable coéquipier Max Verstappen, évoluant le plus souvent à une demi-seconde au tour.

Rejoignant désormais la structure d'Enstone à bientôt 27 ans et non 23, Gasly estime que la donne est différente. "Mon passage chez Red Bull, on dirait que ça fait une éternité, et depuis lors, énormément de choses se sont passées, professionnellement et personnellement", commente le nouveau pilote Alpine pour Motorsport.com. "Je pense vraiment avoir progressé dans tous les domaines. Je me souviens quand je suis arrivé chez Red Bull, ce que je ressentais en allant là-bas ; maintenant, ce que je ressens, mon approche et mon état d'esprit en allant chez Alpine, c'est complètement différent."

Pierre Gasly (Alpine)

"J'ai les idées bien plus claires. J'ai plus de clarté dans mon esprit quant à ce qui est nécessaire pour être performant et pour être compétitif. [Je veux] surtout utiliser l'expérience accumulée avec AlphaTauri, dans les bons et les mauvais moments, ainsi que celle avec Red Bull, pour tirer le meilleur de cette opportunité avec Alpine. Je suis bien plus convaincu que nous allons avoir beaucoup de succès. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense avoir beaucoup évolué depuis 2019, même si ça ne fait que trois ans."

Rejoignant Alpine aux côtés d'Esteban Ocon après la défection d'Oscar Piastri et de Fernando Alonso, Gasly a déjà fait connaissance avec sa nouvelle écurie mais n'aura qu'une journée et demie d'essais pour s'habituer à l'A523 à Bahreïn.

"Bien sûr, je ne vais pas avoir beaucoup de temps avant le début de la saison, mais je vais faire tous les préparatifs nécessaires et, en fin de compte, je sais pouvoir m'adapter rapidement. Je l'ai fait par le passé. Il faut juste que je sois conscient du fait que les choses pourraient être très différentes. Peut-être qu'elles ne le seront pas. Peut-être que ça paraîtra très naturel d'emblée, peut-être que non. Mais il est très important de venir avec l'esprit ouvert", conclut le Normand.

Propos recueillis par Luke Smith

Lire aussi : Pourquoi Red Bull a accepté de laisser partir Gasly chez Alpine