Gasly a présenté ses excuses à Ocon pour leur accrochage

Pierre Gasly cinquième, Esteban Ocon dixième : Alpine était parti pour signer un bon résultat à six tours de l'arrivée au Grand Prix d'Australie, mais tout a basculé lorsque la course a été interrompue au drapeau rouge à la suite de l'accident de Kevin Magnussen.

Le restart a été particulièrement chaotique, et les bolides roses se sont accrochés lorsque Gasly est sorti de la piste au premier virage et est venu percuter celle de son coéquipier en revenant sur l'asphalte. Tous deux ont dû jeter l'éponge, avec une nouvelle interruption à la clé, et contre toute attente, le classement n'a pas été pris avant le drapeau rouge : la course a été relancée et leur abandon entériné.

"C’était un peu chaud là, ce restart sur la fin, sur trois derniers tours", commente Ocon au micro de Canal+. "Il y avait beaucoup de voitures partout, des voitures qui sont sorties – Pierre inclus, devant. Bon, après il revient sur la piste, il me serre un peu sur l’extérieur et je n’avais plus la place, en fait, d’être là et, du coup on touche et on s’accroche. Mais tout va bien, Pierre est venu, on en a discuté et il s’est excusé."

L'Ébroïcien a ajouté de manière plus détaillée auprès de Motorsport.com et d'autres médias : "Le restart a manifestement été très chaotique, j'aurais franchement pu m'accrocher avec n'importe quelle voiture. Il y en avait qui revenaient sur la piste, Pierre en faisait partie. Mais il n'y a pas de rancune. Il est venu présenter ses excuses, et comme je l'ai dit, ça aurait pu être n'importe qui."

"Mes pneus étaient chauds. Je ne trouvais pas que ça soit très glissant, mais ce qui était délicat, c'était le soleil rasant, on n'y voyait pas si bien. Mais certains pilotes étaient juste un peu suicidaires au premier virage, comme Nyck [de Vries] sur le côté [il parle probablement de Yuki Tsunoda, ndlr]. C'était très serré et il y avait évidemment beaucoup à gagner, mais un peu trop pour certains pilotes."

Ocon se refuse en tout cas à rejeter la faute ouvertement sur Gasly : "La situation n'est pas facile quand on a des pneus froids ou plus froids que d'habitude. Quand on est dans l'herbe et qu'on revient sur l'asphalte, dans ce virage, on perd toujours l'arrière. Mais je ne peux pas commenter pour lui."

Quant à Gasly, au moment de s'exprimer auprès des médias, il accusait sévèrement le coup. "Pour l'instant, c'est difficile à digérer. Je n'ai rien de plus à dire", a-t-il lâché, démoralisé de voir la course reprendre pour un dernier tour sans lui, alors qu'il était dans le top 5.