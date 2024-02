Gasly explique le plus gros problème de l'Alpine F1

Alpine ressort d'essais hivernaux loin des attentes. Sa toute nouvelle F1, l'A524, a été conçue en tentant de faire au maximum table rase du passé, afin d'ouvrir des voies de développement prometteuses pour l'avenir. Pour le moment, la monoplace n'a pas vraiment fait forte impression, au contraire, et à quelques heures du début de la saison 2024, d'aucuns promettent le fond de grille à Pierre Gasly et Esteban Ocon pour le GP de Bahreïn.

En attendant de confirmer ou non ces prévisions, Pierre Gasly est longuement revenu pour la presse sur ses sensations après ces trois journées au volant de cette Formule 1 au nouveau concept : "Nous savons évidemment que nous ne sommes pas là où nous voulons être en termes d'équilibre et de performances de la voiture. Et les sensations ne sont pas aussi bonnes que nous l'aurions souhaité."

"Le plus important, et ce qui sera crucial lors des premières semaines pour nous, c'est d'identifier toutes les faiblesses de notre voiture et de trouver le potentiel à débloquer. Nous avons déjà un plan et des choses qui viendront à un moment donné. Mais nous savons que le week-end ne sera pas facile. Toutefois, comme je l'ai dit, je vois le travail accompli par toute l'équipe, que ce soit à Estone [usine châssis] ou à Viry [usine moteur], et je crois que l'équipe a le potentiel pour résoudre les problèmes que nous rencontrerons au départ."

Lire aussi : Formule 1 Ocon admet qu'Alpine pourrait connaître le pire scénario à Sakhir

Quand il lui est demandé ce qui s'est mal passé pour que l'Alpine soit aussi loin des performances escomptées, Gasly de répondre : "Certains objectifs n'ont pas été atteints en termes de délais, mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas les atteindre à un moment ou à un autre de la saison. En tant qu'équipe compétitive, personne ne se réjouit d'un début de saisons difficile. Ce n'était pas l'idée. Mais aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous y faisons face ensemble, en tant qu'équipe."

"Nous devons regarder vers l'avant et trouver des solutions, parce que nous savons que nous en avons : que ce soit à court ou à moyen terme, pour l'instant, c'est la seule chose à laquelle je pense. Et encore une fois, il y a une explication sur les raisons pour lesquelles nous sommes là. Ce qui compte à partir d'aujourd'hui, en fin de compte, c'est la vitesse à laquelle nous allons pouvoir améliorer la voiture."

Concernant la façon dont les faiblesses de l'A524 se manifestent, le vainqueur du GP d'Italie 2020 met en avant comme principal problème le manque d'adhérence : "Je ne veux pas entrer dans les détails, mais en définitive, nous manquons tout simplement d'adhérence. Et la situation côté moteur est la même que l'année dernière. Mais en fin de compte, du côté du châssis, nous n'avons tout simplement pas l'adhérence dont nous avons besoin pour être compétitifs."

Depuis le premier tour dans la voiture, j'ai tout de suite senti ce qui me manquait.

Évoquant ensuite son ressenti personnel face à cette situation délicate à l'entame de sa dernière année de contrat, Gasly explique : "Je pense que personne, quand on est pilote, ne souhaite se retrouver dans cette situation. Mais comme je l'ai dit, je suis très factuel. C'est la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui et je dois être un facteur de motivation pour toute l'équipe. Il y a beaucoup de choses positives que je vois, que ce soit dans le garage, au bureau d'études ou à l'usine, et il n'y a pas de traduction directe de ces changements positifs sur la piste, malheureusement. Il est donc important que l'équipe reste soudée et conserve le bon esprit et la bonne attitude, ce que nous faisons."

"Évidemment, il faut désormais se concentrer sur cette performance, parce que c'est ce qui nous manque. Seuls les points comptent en Formule 1 au final, mais je vais pousser l'équipe du mieux que je peux, en donnant des retours clairs – [c'est] déjà ce que j'ai fait depuis le premier tour dans la voiture, j'ai tout de suite senti ce qui me manquait. Et je suis sûr qu'avec plus de tours et en expérimentant davantage avec cette F1, il y aura plus de domaines que nous pourrons explorer, et que nous pourrons guider l'équipe d'ingénieurs dans la meilleure direction possible pour maximiser le concept."

Avec Jonathan Noble