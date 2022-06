Gasly explique pourquoi retenir Hamilton était impossible

Pierre Gasly avait un souhait, et il s'est réalisé. Après sa meilleure qualification de l'année dans les rues de Bakou (sixième), le Français espérait qu'il se "passe quelque chose" devant lui, sur un circuit qui réserve souvent des surprises, pour marquer de gros points. Ce "quelque chose" s'est matérialisé par le double abandon des pilotes Ferrari, pourtant premier et quatrième sur la grille. Grâce à un bon départ et un rythme similaire à celui des Mercedes, Gasly s'est maintenu dans le top 5 durant toute la course.

Mais la tâche fut loin d'être aisée. Arrêté dès la première voiture de sécurité virtuelle, déployée après l'abandon prématuré de Carlos Sainz, Gasly devait parcourir plus de quarante tours avec son train de pneus durs, le seul en sa possession ce dimanche. Incapable de mettre George Russell (troisième) sous pression, le Normand a vu Lewis Hamilton refaire son retard, lui qui était équipé de gommes plus fraîches en fin de course. Malgré sa défense au moment de la jonction, Gasly n'a finalement pas pu résister à la Mercedes du Britannique, plus véloce. Mais après un début de saison sous le signe de la malchance, le Français n'a pas caché sa joie à l'arrivée de la course.

"Extrêmement content ! Ça fait beaucoup de bien de faire ce top 5, surtout après le début de saison qu'on a eu", a-t-il expliqué au micro de Canal+. "On n'a pas été très chanceux, on a manqué de réussite. Hier, on a fait notre meilleure qualif de la saison à la sixième place, aujourd'hui on fait une belle course, on était quatrième devant Lewis [Hamilton] pendant la majorité de la course. Quand on se bagarre avec les Mercedes, ça veut dire qu'on travaille bien."

Avec une dernière voiture de sécurité virtuelle à la suite de l'abandon de Kevin Magnussen, il semblait que l'écart derrière Gasly était suffisant pour l'arrêter une deuxième fois, et donc assurer la quatrième place. Le Français a expliqué pourquoi son écurie a décidé de continuer.

"Malheureusement, on a fait le choix de garder un seul train de pneus durs pour la course, et [les Mercedes] en avaient deux. On n'aurait pu mettre que des pneus tendres, mais ça n'aurait pas été possible d'aller au bout de la course. À ce niveau-là, on a vraiment fait au mieux avec les pneus disponibles. J'ai vu [Hamilton] revenir sur moi, j'ai essayé de défendre comme je pouvais mais il était vraiment trop rapide."

Concernant le très bon rythme aperçu à Bakou, Gasly n'est pas convaincu que son équipe ait fait un grand pas en avant, mais plutôt que les spécificités du circuit ont avantagé l'AT03. "Je pense que c'est clairement spécifique au circuit. À Monaco, on était extrêmement rapide dans les virages très lents. Le deuxième secteur, ici, c'est que des virages lents... On manque de charge aéro sur la voiture cette année, on n'a pas réussi à avoir la performance et la charge qu'on aurait espéré. Sur des tracés similaires, lents, je pense qu'on va clairement pouvoir s'en sortir, on a un grip mécanique qui a l'air de marcher correctement."