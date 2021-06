Gasly : "J'avais l'impression d'être à la ramasse"

Faire preuve d'une régularité sans faille, tirer le meilleur de sa monoplace et glaner des points importants y compris lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Telle est la mission que Pierre Gasly remplit avec un succès notoire depuis le début de la saison.

Après la joie d'un podium retrouvé à Bakou, le pilote tricolore s'est replongé avec brio dans son pain quotidien pour ce Grand Prix de France. À domicile, il a "fait le job", comme se plaisent si souvent à le dire les patrons d'écurie. Parti sixième, il a conclu cette course au septième rang, derrière les six monoplaces les plus rapides du plateau lors de cette campagne.

"Ça a été objectivement une très bonne course", résume Gasly au micro de Canal+. "On finit septième, quatrième force du plateau derrière deux McLaren, deux Mercedes et deux Red Bull, donc on ne peut pas franchement espérer mieux."

"Après, intérieurement, toute la course a été positive, il y a juste au moment de l'arrêt au stand où on se laisse dépasser par Ricciardo qui était derrière moi, et Charles [Leclerc] aussi qui était derrière moi. Il y a juste ça où il y avait peut-être un peu mieux à faire parce qu'après, je ressors dans le trafic, j'abîme les pneus au début du deuxième relais et ça a été compliqué. Mais bon, on a réussi à sauver les meubles et à aller chercher quand même une très belle septième place."

Cette course a été particulièrement animée pour le pilote AlphaTauri, qui a notamment ferraillé un long moment contre les McLaren avant d'être contraint de baisser pavillon. "Il y a eu des moments très chauds", reconnaît-il. "C'est la course comme on l'aime. Dans l'ensemble, on arrive à aller chercher les deux Ferrari, j'arrive à bien me bagarrer, à garder la McLaren qui était très rapide derrière moi pendant quelques tours, à garder les Alpine derrière."

À l'heure du bilan, Pierre Gasly estime que ce Grand Prix incarne plutôt bien sa progression globale, notamment dans la capacité à aller chercher des résultats dans des conditions pas forcément optimales sur le papier.

"Je pense que j'ai vraiment bien évolué avec l'équipe", confirme-t-il. "On fait un excellent travail et je pense aussi que j'ai un peu pris en maturité et en expérience. Aujourd'hui je pense que, clairement, avec la voiture que j'avais, c'était vraiment très compliqué. En début de course j'avais l'impression d'être à la ramasse, c'était vraiment très compliqué à rouler, et j'essaie de trouver des solutions pour limiter les dégâts dans ce genre de situation de course. Je pense que là-dessus, j'ai pas mal pris en maturité."

"L'objectif pour cette saison est d'être constamment dans les points, de montrer de la vitesse en qualifs. Ça fait plaisir de voir ça, on est là le samedi en qualifs, en course récemment on arrive à bien confirmer, et il va falloir continuer dans cette direction."