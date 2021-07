Gasly : "Pas le jour et la nuit" avec les pneus prototypes

Les pneus arrière fournis par Pirelli en Formule 1 vont évoluer à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, renforcés à la suite des spectaculaires crevaisons subies à haute vitesse par Lance Stroll et Max Verstappen à Bakou. Les écuries ont eu un avant-goût de ces nouvelles gommes ce vendredi au Red Bull Ring, où elles ont pu les tester en essais libres. Pierre Gasly peine à sentir la différence, et dans le contexte d'un changement en cours de saison, il s'en félicite.

"À vrai dire, nous les avons testés en EL1 et il n'y avait pas une énorme différence de notre côté, il faut que nous regardions un peu plus en détail, mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas le jour et la nuit entre les deux", commente Gasly. "C'est relativement positif. Puis nous allons y consacrer un peu plus de temps afin de nous assurer de les maîtriser pour le week-end prochain."

Le pilote AlphaTauri fait en tout cas preuve d'un optimisme prudent quant à la suite du week-end, lui qui s'est classé dans le top 10 des deux séances du jour – mais comme toujours, c'est très serré en milieu de tableau.

Lorsqu'il lui est demandé s'il peut réitérer cette performance en qualifications, Gasly répond : "Je pense, oui. Aujourd'hui, ça a été légèrement plus difficile de mon côté, dans ces conditions j'avais un peu plus de difficultés avec l'équilibre de la voiture. Je pense que niveau performance, c'est prometteur, nous sommes dans la bataille même si je pense que nous pouvons encore faire quelques améliorations pour demain."

Yuki Tsunoda, cinquième en EL1 et sixième en EL2, confirme : "Nous sommes assez contents d'avoir maintenu le rythme de la semaine dernière. Et on dirait… Je ne sais pas s'il est encore meilleur, mais il est assez similaire, et nous avons certainement le potentiel pour nous battre pour la Q3, ce qui est vraiment positif. Nous avons essayé de travailler davantage sur les longs relais, où nous étions un peu en difficulté lors de la dernière course, et nous avons trouvé quelques points positifs."

Ce vendredi, le Japonais était fidèle à lui-même avec une perte de sang-froid à la radio, sans oublier quelques sorties de piste. "Ce n'était pas trop glissant, mais en fait, ce n'étaient pas les meilleures conditions qui soient, et je ne prenais pas de risques. Pour moi, la clé est de ne pas faire d'erreurs et de construire le rythme, donc même dans le long relais, j'y allais doucement, dans cette séance, dans ces conditions. L'objectif principal était d'obtenir des données représentatives pour la course. C'est ce que j'ai fait", conclut-il.