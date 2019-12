Gasly espère battre Sainz et conserver sa 6e place au classement

Sixième du championnat pilotes, à égalité de points avec Carlos Sainz et 11 unités devant Alex Albon, Pierre Gasly espère bien maintenir sa position dans le top 6. Mais pour cela, il faudra qu'il prenne l'avantage sur l'Espagnol qui s'est mieux qualifié que lui. La McLaren #55 s'élancera en effet du huitième emplacement quand le Français sera lui 11e, après la pénalité infligée à Valtteri Bottas.

Même si Gasly et Toro Rosso se disaient en faveur d'un départ depuis cette place, de la déception s'est lue à la radio quand sa 12e position initiale lui a été annoncée. "Ouais, c'était un sentiment mitigé parce que je pense qu'en qualifs nous avons perdu de la performance par rapport aux EL3 et 2, nous glissions beaucoup, donc, oui... Pour une raison quelconque, nous n'avons pas réussi à extraire toute la performance de la voiture, le tour ne semblait pas super – il était un peu brouillon, beaucoup de décrochages –, mais d'un autre côté, avant les qualifs, nous avions dit que nous préférerions partir 11e ou 12e que dixième [pour avoir le libre choix des pneus, ndlr], et je pense que nous ne pouvions pas viser mieux que dixième car les McLaren et les Renault, Daniel en particulier, étaient vraiment rapides. Donc au final, il valait mieux être dans cette position."

Quand il lui est demandé si la stratégie serait à un ou deux arrêts, il ajoute : "Si vous êtes en Q3, c'est clairement difficile. Quand vous avez le choix libre des pneus, je pense qu'un arrêt est un peu plus envisageable. Il faudra voir exactement les chiffres, pour un arrêt c'est serré mais peut-être possible. Il n'est pas facile de dépasser. Je pense que ça se fera principalement à la stratégie. C'est pourquoi je pense que nous n'allons pas partir en mauvaise position. Je pense que Pérez a fini trois centièmes devant nous, c'était clairement réalisable, mais quand même, avec la pénalité de Bottas, nous partons 11e. Attendons demain."

Pour autant, battre Sainz reste-t-il envisageable ? "Je pense. Je pense, objectivement, que si nous avions atteint la Q3 avec la même stratégie, ça aurait été bien plus difficile, parce qu'on a pu voir que les McLaren sont plus rapide que nous. Mais là, ils vont partir sur les pneus options [tendres] et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un avantage pour la course, en fait. Avec un peu de chance, ça pourra être un facteur clé pour demain."