Gasly : McLaren est "la surprise" des qualifications

Quelques jours après l'annonce d'une prise de participation d'un groupe d'investisseurs américains dans l'équipe Alpine, contre la somme de 200 millions de dollars, la structure française déchante. Sur le Red Bull Ring, Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont pas brillé en qualifications.

Gasly, le mieux placé, s'est contenté de la neuvième place sur la grille de départ. Le #10 s'est notamment fait une frayeur en Q2 lorsque son chrono le plus rapide a été supprimé par la direction de course à la suite du non-respect des limites de piste, cependant sa deuxième marque la plus rapide, réalisée en restant dans les clous du circuit, était assez compétitive pour lui offrir un ticket pour la Q3.

"Je fais des bons tours en Q1, Q2, Q3 à la limite", a-t-il jugé au micro de Canal+. "On s'est fait retirer un tour en Q2 aussi mais j'avais réussi à faire un bon temps sur le premier train [de pneus]. C'était compliqué mais aujourd'hui c'est la performance qu'on a. Il va falloir continuer de travailler pour se rapprocher des voitures qu'il y a devant nous."

Sur la grille, Gasly est devancé par la Haas de Nico Hülkenberg, les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll, la Mercedes de Lewis Hamilton et surtout la McLaren de Lando Norris, qui dispose de nouvelles pièces. L'effort de l'équipe britannique, qui occupe la sixième place du championnat (derrière Alpine) surprend le pilote, mais il s'attend à retrouver des couleurs sur de plus longues distances. Avec le format sprint appliqué en Autriche, il disposera de deux tentatives pour offrir des points à son équipe.

"C'est sûr qu'on aurait préféré partir plus devant, mais généralement on est un peu mieux le dimanche donc on va voir ce qu'on arrive à faire", a-t-il ajouté. "Il y a des gros points à aller chercher demain et dimanche. Ça va être différent [samedi], mais les performances des voitures sont fixées. On retrouve un peu les mêmes devant, il y a McLaren qui est un peu la surprise, mais ils avaient annoncé qu'ils venaient avec une grosse évolution ce week-end et ça a l'air de vraiment bien marcher. On va continuer à se concentrer sur nous, continuer de travailler et faire du mieux possible."

De son côté, Esteban Ocon a dû mettre un terme à ses qualifications à l'issue de la Q2. Longtemps dans la zone rouge, le Normand s'est provisoirement hissé dans le top 10 avant d'y être exclu, conséquence d'un tour chronométré réalisé au-delà des limites de piste.

Le respect de la ligne blanche a été un thème central des qualifications, de nombreux pilotes ont été piégés. C'est notamment le cas de Sergio Pérez, relégué au 15e rang après avoir vu ses trois tentatives en Q2 être successivement supprimées.

"C'est clair que c'est compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de temps à gagner sur ces deux derniers virages", a reconnu Ocon, douzième sur la grille, sur Canal+. "Il faut être à la limite tout le temps, des fois on est en dehors et ils ne le voient pas, des fois comme là ils le voient. C'est comme ça. C'est clair qu'on aurait pu passer en Q3, en plus on avait deux trains de pneus neufs, qu'on n'a pas mis en EL1. Ça allait être une bonne séance mais c'est comme ça. Il faudra qu'on se rattrape demain sur l'autre format du week-end."

Et le #31 de conclure : "Bien sûr qu'il y a du potentiel, et on va remonter."