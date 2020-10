Pierre Gasly a égalé son meilleur résultat en qualifs

Une monoplace de Faenza dans le top 4 en qualifications, ce n'est arrivé que deux fois au XXIe siècle : au Grand Prix d'Italie 2008 (Sebastian Vettel en pole position, Sébastien Bourdais quatrième) et au Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020. Arborant un casque hommage à Ayrton Senna sur le circuit d'Imola, Pierre Gasly était tout simplement flamboyant ce samedi, se classant cinquième en Q1, troisième en Q2 puis quatrième en Q3. Il égale ainsi le meilleur résultat de sa carrière en qualifications, ayant déjà signé une performance similaire au Grand Prix d'Allemagne 2019… mais c'était alors avec une Red Bull.

Gasly est en tout cas enthousiasmé par ses sensations au volant de l'AT01, comme il le confie à Sky Sports F1 : "Je dois dire que je me suis bien senti toute la journée. Les essais libres se sont bien passés, j'ai fait de petits changements qui ont amélioré la voiture pour les qualifications, où je suis parvenu à faire des tours solides, à piloter comme je le voulais et à égaler ma meilleure qualification en Formule 1. J'en suis très satisfait."

Les pilotes AlphaTauri auraient-ils bénéficié du shakedown réalisé à Imola en juin, avant que ne soient explicitement interdits les essais F1 sur les nouveaux circuits 2020 ? "Je dirais que nous profitons forcément de l'opportunité, venir ici était une bonne décision", répond-il. "C'étaient 15 tours loin du rythme qu'il fallait avoir aujourd'hui. Ce n'était donc pas vraiment représentatif, mais c'était bien de se faire une première idée du tracé et des vibreurs."

Gasly a désormais bien l'intention de briller pour ce qui est la course à domicile de son écurie. "Nous sommes littéralement à 15 kilomètres de l'usine", souligne-t-il. "Espérons finir la journée dans une bonne position et poursuivre la bataille avec Ferrari si c'est possible."

Gasly chez AlphaTauri en 2021 : "Je suis au courant depuis un moment"

Bien entendu, il était inévitable que le Français soit interrogé au sujet de l'actualité du moment : sa confirmation dans un baquet AlphaTauri 2021, alors que l'intéressé espérait probablement – compte tenu de ses performances actuelles et de celles d'Alexander Albon – une nouvelle promotion chez Red Bull.

"Je dois admettre que je suis au courant de cette décision depuis un bon moment, c'était déjà il y a quelques week-ends. Je ne pense pas que ça ait changé grand-chose", poursuit-il, avant d'ajouter : "Je ne veux pas entrer dans les détails sur toutes nos discussions, car je pense que cela devrait rester entre eux et moi, mais les raisons exactes, je ne les connais pas. Mais peu importe. Je voulais juste savoir si j'allais piloter une Red Bull ou une AlphaTauri l'an prochain. Maintenant, tout est résolu. Il faut que je fasse de belles performances pour montrer ce dont je suis capable. Cela m'apportera de bonnes opportunités pour l'avenir. C'est ce sur quoi je dois me concentrer."

Actuel neuvième du championnat des pilotes tandis qu'AlphaTauri est septième à 16 longueurs de Ferrari chez les constructeurs, Gasly va donc s'efforcer de finir la saison en beauté. "On voit en milieu de peloton que c'est très serré, le moindre détail fait la différence. Bien sûr, les écarts sont grands au championnat des constructeurs actuellement, mais il est important de nous préparer au mieux pour être dans la bataille l'an prochain. C'est une tâche qui se poursuit chaque week-end."

"Je dois dire que je suis vraiment content de la manière dont nous travaillons avec les ingénieurs, ils me fournissent une voiture très compétitive tous les week-ends ; je pense que nous arrivons à en tirer légèrement plus en ce moment en connaissant un peu mieux le package, la sensation est bonne. C'est très bien. Je pense que la voiture a bien fonctionné, Daniil [Kvyat] était également en Q3 et c'est un bon week-end pour nous jusqu'à présent. Espérons pouvoir bien finir demain."

