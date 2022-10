Gasly : L'association avec Ocon, une occasion "d'effacer" le passé

Amis d'enfance issus de Normandie, le destin va faire se croiser à nouveau Pierre Gasly et Esteban Ocon l'année prochaine puisqu'ils seront coéquipiers chez Alpine. Entre ce passé lointain et ce futur imminent, de l'eau a coulé sous les ponts et alimenté le moulin de la discorde entre les deux hommes, dont les chemins ont fini par se séparer sur les sentiers escarpés et compétitifs les menant vers le pinacle du sport auto.

Et même si les choses sont restées jusqu'ici plutôt cordiales en Formule 1, les deux hommes y étant arrivés en 2016 pour Ocon et en 2017 pour Gasly, le fait de les voir réunis sous une même bannière l'an prochain pose de nombreuses questions sur leur compatibilité et les risques pour Enstone. Mais selon le pilote AlphaTauri, l'image globale est ce qui compte et il entrevoit même la possibilité que cette alliance soit l'occasion d'aplanir la situation.

"Je pense que ça va plus loin que de parler de la relation", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé à ce sujet par Motorsport.com. "C'est aussi évoquer les chances que nous avions d'être coéquipiers lorsque nous avions six ans et que nous courions en karting sur une petite piste à côté de notre ville natale. Sous la neige, il n'y avait personne, et nous étions les seuls à venir faire des tours gratuits, à nous lancer sur la piste, à essayer de nous réchauffer."

"À l'époque, ce n'était qu'un rêve d'aller en F1, et nous savions que la probabilité que l'un d'entre nous y parvienne était pratiquement nulle. Mais courir aujourd'hui dans la même équipe en F1, pour un constructeur français, c'est une histoire incroyable.

"Nous avons eu des hauts et des bas dans notre relation, mais je crois que c'est aussi l'occasion pour nous d'effacer un peu ce qui s'est passé auparavant, et je ne suis absolument pas inquiet. Nous sommes assez matures et intelligents pour savoir ce qui est le mieux pour nous, et surtout le plus important pour l'équipe."

Pierre Gasly, AlphaTauri

Il est en effet clair pour Gasly que l'apport des deux hommes, et leur travail commun, sera essentiel dans la progression d'Alpine. "Au bout du compte, nous avons tous l'objectif commun de nous battre aux avant-postes, nous voulons tous monter sur le podium, nous voulons tous gagner, et nous savons que pour cela nous devons travailler ensemble pour l'équipe, et la faire progresser."

"C'est pourquoi je ne suis pas naturellement inquiet à ce sujet, parce que c'est pour notre propre bien que nous devons travailler ensemble. Nous le savons tous les deux très bien, et nous sommes tous les deux assez intelligents et assez matures maintenant pour le savoir."

À la question de savoir s'il avait eu beaucoup de contacts avec Ocon depuis que l'accord a commencé à devenir une réalité, il a répondu : "Pas vraiment, jusqu'à ce que tout soit signé et scellé, et que nous ayons l'occasion de nous voir. Nous aurons le temps de passer du temps ensemble, et je ne suis absolument pas inquiet, ce n'est pas du tout une préoccupation pour l'année à venir."

