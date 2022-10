Gasly : Je ne suis pas fâché, je suis perdu

L'heure n'est pas à la fête pour Pierre Gasly et AlphaTauri au Mexique. Sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, l'équipe italienne a perdu ses deux voitures en Q2, Gasly n'ayant pas fait mieux que le 14e temps tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda a pris la treizième place.

La situation est d'autant plus préoccupante que Gasly a débuté son week-end dans le top 10, après avoir réalisé des chronos similaires à ceux des pilotes Alpine, McLaren et Alfa Romeo. À un dixième de Valtteri Bottas en EL2, le Français a vu son rival entrer en Q3 et même s'intercaler entre les deux Ferrari, et il ne comprend pas pourquoi ses performances ne se sont pas elles aussi améliorées ce samedi.

"Je ne dirais pas [que je suis] fâché, je dirais plutôt que je suis perdu", lance-t-il, "parce que nous sommes très loin du groupe devant nous, par rapport à d'habitude. Hier, en essais libres, nous nous battions avec Valtteri, nous étions séparés par un dixième, et aujourd'hui il a une seconde d'avance. J'ai du mal à comprendre pourquoi nous avons eu autant de difficultés aujourd'hui, avec beaucoup de glisse, mais nous allons travailler pour essayer de trouver des réponses."

En délicatesse avec ses freins depuis le début du week-end, dans la continuité des problèmes subis à Austin et à Suzuka, Gasly ne se mouille pas en évoquant la course : "Les conditions seront différentes demain, il pourrait faire plus froid, donc nous verrons ce que ça donnera."

Dans le garage AlphaTauri, Tsunoda semble avoir pris le pas sur son coéquipier samedi, puisqu'il l'a devancé en EL3 et en qualifications. Selon le Japonais, une place en Q3 était envisageable, néanmoins son ultime tentative a été impactée par un mauvais tour de chauffe.

"La position dans laquelle je me suis retrouvé n'était pas la limite, pour être honnête", reconnaît-il. "Je m'attendais à... la dixième place était difficile mais toujours possible, la onzième place était facilement atteignable. La gestion du trafic a été assez mauvaise [en préparation du mon dernier tour] et je n'ai pas pu bien mettre les pneus en température. L'adhérence était vraiment mauvaise dans le premier secteur. Au final, j'ai gagné du temps, mais le temps que j'ai perdu dans le secteur 1 a été énorme."