Gasly : "On ne peut pas faire de miracle tous les jours"

Qualifié quatrième, parti en première ligne à la faveur des pénalités, et hors des points à l'arrivée. Pour Pierre Gasly, qui avait tant brillé depuis le début du week-end à Losail, le Grand Prix du Qatar a pris une tournure des plus décevantes. Le Français admet lui-même avoir fait illusion dans les premiers tours, avant de perdre pied et de ne jamais parvenir à suivre le rythme de ses concurrents directs. Une situation qu'il ne s'explique pas, tant le rythme des AlphaTauri était prometteur ces deux derniers jours.

"Honnêtement, je n'ai pas de réponse là, maintenant", déplore-t-il au micro de Canal+. "On ne peut pas faire de miracle tous les jours, c'est sûr, mais de là à perdre autant de positions... Avec Yuki [Tsunoda], on part tous les deux dans le top 10 et on avait juste zéro vitesse. J'ai réussi à rester avec Fernando [Alonso] pendant les cinq premiers tours et après c'était fini. Dès que j'attaquais je surchauffais énormément les pneus avant. Même dans les tours en pneus neufs, j'essayais d'attaquer et on n'avait juste aucune vitesse."

Le constat est amer, d'autant plus que le pilote tricolore ne parvient pas, pour le moment, à se l'expliquer. Il a en revanche la conviction que la stratégie n'est pas en cause, estimant que même avec un seul arrêt au stand, comme certains sont parvenus à le faire, le résultat final n'aurait pas été au rendez-vous.

"Pour l'instant je ne sais pas", rumine-t-il. "On a changé tout l'aileron avant, le fond plat, après l'incident hier en qualifs, je ne sais pas si ça a eu un impact. Mais aujourd'hui c'était vraiment très frustrant. Même avec un arrêt, on n'avait pas la vitesse pour rester devant. Quand je vois les temps que Fernando ou Norris faisaient... J'ai tout donné, j'étais sur deux arrêts, j'ai essayé d'attaquer au maximum, mais on n'avait pas la performance. Je sais pas... Il y a eu des choses qui ont été différentes de d'habitude, c'est sûr que ça a été très frustrant."

Onzième sous le drapeau à damier, Gasly n'a pas inscrit le moindre point pendant que les deux pilotes Alpine, portés par le podium de Fernando Alonso, ont fait le plein avec 25 unités qui pèseront lourd dans le combat pour la cinquième place du championnat constructeurs.

"Bravo à eux, ils ont fait le travail, ils le méritent plus que nous", concède Gasly. "C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui on n'était nulle part, il faut dire les choses comme elles sont. On ne mérite pas de finir dans le top 10, ils ont fait troisième et cinquième. On a juste à les féliciter et essayer de faire du mieux possible sur les deux dernières courses."