Gasly ne serait "pas surpris" de voir Alpine au niveau de Ferrari

Après le week-end catastrophique vécu à Bakou, suivi par une soufflante du PDG Laurent Rossi, Alpine a relevé la tête. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont connu un Grand Prix de Miami encourageant, huitième et neuvième respectivement, avant de briller à Monaco : Ocon s'est qualifié quatrième et est parvenu à monter sur la troisième marche du podium en Principauté, tandis que Gasly a franchi la ligne d'arrivée au septième rang.

Après le contexte tendu des dernières semaines, l'ambiance semble se détendre à Enstone. "Je dirai que je vois plus de sourires", commente Gasly. "Selon mon expérience passée, plus les gens sourient, plus ils sont efficaces. Alors je dois dire que je suis content pour toute l'équipe que nous soyons parvenus à obtenir ce résultat, qu'elle soit parvenue à se libérer d'un poids sur ses épaules. Je pense que ça ne va rien changer à son approche, car nous sommes tous combatifs, nous travaillons tous dur pour tirer le maximum de la voiture dont nous disposons."

"Il y avait certainement un sentiment général au sein de l'équipe, le sentiment de ne pas évoluer au niveau espéré au début de l'année. Voir une progression, une évolution dans ces premiers Grands Prix peut vraiment être un déclic en termes d'état d'esprit, de confiance, et pour avancer."

Pierre Gasly (Alpine)

Les évolutions apportées à l'A523 ont contribué à ces résultats en hausse, notamment un nouveau plancher qui donne satisfaction depuis Bakou, mais pas seulement. "Il y a tant de paramètres qui entrent en jeu !" s'exclame Gasly. "Nous avons apporté de nouvelles pièces à Miami, nous avions les évolutions qui arrivaient à Imola – où nous ne les avons pas utilisées, mais nous les avons utilisées à Monaco, et cela a amélioré les performances. Nous comprenons mieux ce qui est bien sur la voiture et ce qui l'est un peu moins."

"Vivre un week-end comme Bakou, ce n'était vraiment pas génial, mais nous avons mieux compris le package dont nous disposons, ce qui nous a fait prendre des décisions différentes pour Monaco et nous a finalement aidés à obtenir ce résultat à Monaco. Je sens donc que week-end après week-end, nous parvenons à avoir un package plus compétitif, plus constant, plus fiable, plus stable et plus robuste."

Ayant battu Ferrari et Mercedes à la régulière sur la piste atypique de Monaco, Gasly a ainsi bon espoir de continuer sur cette lancée. "Je pense que c'est l'objectif pour nous tous", indique-t-il quant à la perspective de continuer à concurrencer la Scuderia. "C'est là que nous voulons nous battre. Personnellement, je préfère attendre une ou deux courses de plus pour en avoir la confirmation. Mais si vous me posez la question, c'est ce que je veux accomplir ce week-end. C'est ce que je vais viser."

"Et je ne serais pas surpris si nous nous battions avec eux, mais de là à vous dire que je suis sûr à 100% que ça va être le cas, je ne veux pas l'affirmer. Mais je crois en l'équipe, je crois que c'est possible. Je fais confiance aux gens avec qui je travaille : ils ont les compétences et les aptitudes pour me donner la voiture nécessaire afin de le faire. Comme on l'a vu à Monaco."

Propos recueillis par Adam Cooper