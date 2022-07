Gasly peine à "trouver les mots" après un 4e GP sans points

Les Grands Prix difficiles continuent de se succéder dans le clan AlphaTauri et pour Pierre Gasly, désormais sur quatre épreuves consécutives hors des points. En France, à domicile, le week-end semblait avoir démarré positivement mais les choses ont vite pris une autre tournure le samedi, avec une élimination dès la Q1 et un départ depuis le 14e emplacement sur la grille. La course a été conclue, pour le Français, à une 12e place anonyme. Yuki Tsunoda a lui abandonné en raison de dégâts liés à l'accrochage du premier tour avec Esteban Ocon.

Invité à réagir à son résultat au micro de Canal+, le vainqueur du GP d'Italie 2020 n'avait pas vraiment d'explication autre que celle d'un manque de performance : "C'est difficile de trouver les mots dans des situations comme ça. Il y avait beaucoup d'envie de bien faire, et quand on donne tout dans la voiture et qu'on n'est pas forcément récompensé, c'est toujours dur."

"Après ça fait partie du sport aussi, de ce sport-là en Formule 1, de temps en temps ça ne le fait pas toujours comme on voudrait. La saison dernière ça marchait vraiment bien, cette année c'est une voiture différente et ça marche différemment. Voilà, on ne va pas baisser les bras, ce n'est pas notre genre, et on va continuer de travailler pour remonter mais clairement, c'est très compliqué."

Interrogé sur les éventuelles solutions aux maux de l'AT03, Gasly a ajouté : "Les solutions, j'ai essayé d'en trouver sur la piste, de temps en temps ça paye, de temps en temps ça ne paye pas. Dans la position où on est, on n'a rien à perdre. Je donne tout, j'essaie des choses dans la voiture, je tente, mais quand on n'a pas la vitesse, on peut tenter tout ce qu'on veut, on est trop lents. Aujourd'hui le problème est là, on n'est juste pas assez rapides."

Pierre Gasly lors de la parade des pilotes au GP de France

"Je sais ce dont j'ai besoin dans la voiture, mais pour le moment je n'arrive pas à l'avoir. Il va falloir [le] trouver avec la voiture qu'on a. On a des nouvelles pièces, il faut [leur] donner du temps aussi, essayer de comprendre ce nouveau package. Vendredi ça marchait très bien, c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de choses à essayer de comprendre. Parce que depuis samedi c'est beaucoup plus compliqué."

Concernant sa course, démarrée en pneus durs et disputée devant un public nombreux et qui était prêt à s'enflammer pour les performances des tricolores, il a ajouté : "On avait une stratégie un peu décalée, on a essayé d'aller plus loin avec les pneus durs, mais j'ai l'impression que les pneus durs pour tout le monde c'était plus compliqué que prévu. On avait de meilleures sensations avec les pneus mediums. Mais au final les pneus, c'est secondaire, ce qu'il faut c'est de la performance."

"Et aujourd'hui on ne l'avait pas, sur un Grand Prix très particulier car quand on voit 65 000 personnes dans les tribunes, des milliers de drapeaux français, le soutien que j'ai pu recevoir tout au long du week-end, c'était juste magique. Je remercie vraiment tout le monde même si la performance n'était pas là et que ça n'a pas dû être très excitant pour tout le monde."